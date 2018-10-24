Erzincan'da kahreden haber: 1 şehit, 3 asker yaralı

Ajanslara yansıyan son dakika bilgisine göre Erzincan'a bağlı İliç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında resmi plakalı araç devrildi. Kaza sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Erzincan'a bağlı İliç ilçesinin Savaş Geçidi mevkiinde, Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 resmi plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı.

1 ŞEHİT, 3 ASKER YARALI

Üzücü kazada, araçtaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba yaşamını yitirdi. Şöför Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman ile Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tarık Dost ile Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Duran ise yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, şehit Kaplanbaba'nın cenazesi ise Erzincan İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Hiliç, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Aracın, İliç Kaymakamlığına ait çift kabinli kamyonet, askerlerin ise İliç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynaklar; (Anadolu Ajansı)

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