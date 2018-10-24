Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erzincan'da kahreden haber: 1 şehit, 3 asker yaralı

Ajanslara yansıyan son dakika bilgisine göre Erzincan'a bağlı İliç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında resmi plakalı araç devrildi. Kaza sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı.

banner396

Erzincan'da kahreden haber: 1 şehit, 3 asker yaralı

Ajanslara yansıyan son dakika bilgisine göre Erzincan'a bağlı İliç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında resmi plakalı araç devrildi. Kaza sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:29
Erzincan'da kahreden haber: 1 şehit, 3 asker yaralı

Ajanslara yansıyan son dakika bilgisine göre Erzincan'a bağlı İliç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında resmi plakalı araç devrildi. Kaza sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Erzincan'a bağlı İliç ilçesinin Savaş Geçidi mevkiinde, Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman yönetimindeki 24 ER 151 resmi plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek şarampole yuvarlandı.

1 ŞEHİT, 3 ASKER YARALI

Üzücü kazada, araçtaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba yaşamını yitirdi. Şöför Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman ile Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Tarık Dost ile Jandarma Astsubay Üstçavuş Halil Duran ise yaralandı.

sehit2

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, şehit Kaplanbaba'nın cenazesi ise Erzincan İliç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erkan Hiliç, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

sehit3

Aracın, İliç Kaymakamlığına ait çift kabinli kamyonet, askerlerin ise İliç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynaklar; (Anadolu Ajansı)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.10.2018 10:54
Anahtar Kelimeler:
erzincan da kahreden haber şehit asker yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
halk 28 dakika önce

Düşman geldi de vurdu zannettim mehmetçiği. Böyle haberler daha bi acı sanki. Bu sürüş işleri daha iyi olmalı ya da araçlarda bir sorun var ne desek.bilemiyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Memurluk Olmak İsteyenlere Bakan'dan Kötü Haber!
Memurluk Olmak İsteyenlere Bakan'dan Kötü Haber!
Mardin'den kahreden şehit haberi!
Mardin'den kahreden şehit haberi!
TSK acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
TSK acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim