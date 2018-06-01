Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erzincan'da Polisleri Taşıyan Otobüs Devrildi! 11 Polisimiz Yaralandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde polisleri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Otobüste bulunan 11 kahraman polisimizin yaralandığı bildirildi.

banner396

Erzincan'da Polisleri Taşıyan Otobüs Devrildi! 11 Polisimiz Yaralandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde polisleri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Otobüste bulunan 11 kahraman polisimizin yaralandığı bildirildi.

01 Haziran 2018 Cuma 12:25
Erzincan'da Polisleri Taşıyan Otobüs Devrildi! 11 Polisimiz Yaralandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde polisleri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Otobüste bulunan 11 kahraman polisimizin yaralandığı bildirildi.

Elde edilen bilgilere göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde polisleri taşıyan otobüs, henüz öğrenilemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak yola devrildi.

Otobüsün devrilmesiyle birlikte araçta bulunan 11 polis yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polislerimiz sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından Kemah Devlet Hastanesi ve Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ErzincanErzincan Polisleri Taşıyan Otobüs Devrildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekli Maaşları Ödenmeye Başladı
Emekli Maaşları Ödenmeye Başladı
Devlet Bahçeli'den Yeni Mahkum Affı Çıkışı!
Devlet Bahçeli'den Yeni Mahkum Affı Çıkışı!
Kemal Kılıçdaroğlu: Asgari Ücret 2 Bin 200 TL Olacak
Kemal Kılıçdaroğlu: Asgari Ücret 2 Bin 200 TL Olacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim