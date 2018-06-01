Erzincan'da Polisleri Taşıyan Otobüs Devrildi! 11 Polisimiz Yaralandı

Erzincan'ın Kemah ilçesinde polisleri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Otobüste bulunan 11 kahraman polisimizin yaralandığı bildirildi.

Elde edilen bilgilere göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde polisleri taşıyan otobüs, henüz öğrenilemeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak yola devrildi.

Otobüsün devrilmesiyle birlikte araçta bulunan 11 polis yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polislerimiz sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından Kemah Devlet Hastanesi ve Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazaya dair soruşturma başlatıldı.

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