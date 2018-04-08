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Erzincan'da Öğrencileri Taşıyan Servis Devrildi! 2'si Ağır 8 Yaralı

Erzincan'da korkunç kaza! Kemaliye-İliç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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Erzincan'da Öğrencileri Taşıyan Servis Devrildi! 2'si Ağır 8 Yaralı

Erzincan'da korkunç kaza! Kemaliye-İliç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

08 Nisan 2018 Pazar 11:44
Erzincan'da Öğrencileri Taşıyan Servis Devrildi! 2'si Ağır 8 Yaralı

Erzincan'da öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 8 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

 Mehmet Yunus Boynikoğlu idaresindeki 24 ES 905 plakalı minibüs, Kemaliye-İliç karayolu Çimento Geçidi Mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda şarampole devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte Kemaliye ilçesinde öğrenci oldukları öğrenilen 20 yaşındaki Onur Sıbıç, 21 yaşındaki Fırat Aydınlık, 19 yaşındaki Ahmet Taşdemir, 20 yaşındaki Mustafa Sarı, 21 yaşındaki Selahattin Ağtaş ile reşit Can Kılıç işle Bülent İpek yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Ağtaş ve Aydınlık'ın hayati tehlikesinin olduğu bildiriliyor.

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