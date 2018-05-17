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Erzincan'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var! Vali'den Açıklama Geldi

Erzincan'da Özel Halk Otobüsü ile Hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 15 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

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Erzincan'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var! Vali'den Açıklama Geldi

Erzincan'da Özel Halk Otobüsü ile Hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 15 kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 18:20
Erzincan'da Can Pazarı! Ölü ve Yaralılar Var! Vali'den Açıklama Geldi

Erzincan'da Özel Halk Otobüsü ile Hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 15 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. 25 yaşındaki Adem Yeşilyurt idaresindeki özel halk otobüsü, Erzincan-Erzurum Karayolu Akyazı beldesi Kantarlar Mevkiiinde, 55 yaşındaki Behçet Yaşkesen'in idaresindeki araçla çarpıştı.

Kazada Yeşkesen ile otobüste bulunan Fikriye Aslan isimli yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari araçta bulunan 60 yaşındaki Zennure Yeşkesen kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Kazada, otobüs sürücüsü ile araç içerisindeki 14 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Erzincan Valisi, Üzümlü Kaymakamı ve Üzümlü Belediye Başkanı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Erzincan Valisi, "Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bütün şoför kardeşlerimize de lütfen trafik kurallarına uyalım diyoruz.Yolların kralı değil, kuralı vardır. Trafik işaretlerine, trafik kurallarına uyulmadığı sürece maalesef bu elim hadiselerle karşılaşmak her zaman olası." dedi.

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