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Erkeğe Şiddet! 'Darp Edilen Koca İsyan Etti'

Darp edildiğini sağlık raporlarıyla ispat ederek eşi ve onun yakınlarından şikayetçi olan Emin Güner, çocuğunun da annesi tarafından defalarca darp edildiğini söyledi.

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Erkeğe Şiddet! 'Darp Edilen Koca İsyan Etti'

Darp edildiğini sağlık raporlarıyla ispat ederek eşi ve onun yakınlarından şikayetçi olan Emin Güner, çocuğunun da annesi tarafından defalarca darp edildiğini söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:11
Erkeğe Şiddet! 'Darp Edilen Koca İsyan Etti'

Erkeğe Şiddet! 'Darp Edilen Koca İsyan Etti'

Darp edildiğini sağlık raporlarıyla ispat ederek eşi ve onun yakınlarından şikayetçi olan Emin Güner, çocuğunun da annesi tarafından defalarca darp edildiğini söyledi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 5 sene kadar önce E.B. isimli bir kadınla evlenen Emin Güner, iddialara göre eşinden gördüğü şiddet nedeniyle bir süre önce boşanma davası açtı. Dava sürecinde çocuğunu görmeye gittiğinde eşinin ve onun akrabalarının bıçaklı ,taşlı saldırılarına uğradığını öne süren Güner, darp raporu aldığını söyledi. Kadınlar kadar erkeklerin de eşit haklara sahip olması gerektiğinin altını çizen talihsiz adam, "Eski eşim ile 5 yıl önce evlendik. Şiddetli geçimsizlik oluştu. Biri kolumdan bıçakla olmak üzere çocuğumun gözü önünde beni bir kaç kez yaraladı. 1 ay önce de çocuğumu görmek için gittiğimde eşimin kardeşleri ve babası beni darp etti. Çocuğumuz konusunda anlaşamadık. Mahkemeler de çocuk konusunda tarafsız kalıyorlar. Anne şefkatine ihtiyacı var diye çocuğu anneye veriyorlar. Ama baba şefkatini aradan çıkartıyorlar. Ben ona en ufak bir darpta bulunsam aynı gün uzaklaştırma kararı alınıyor. Ama ben darp edilmeme rağmen bir sonuç çıkmadı. Kafama parke taşı ile vurdu ve dikiş atıldı.

Raporlar aldım. Bu konularla alakalı başka mağdurlar da vardır. Bu kadar şiddet olayı olmasına rağmen sadece karakolda ifadesi alınıp bırakıldı. Aynı şeyi biz erkekler yapsak aynı gün tutuklanırız. Biz erkekler bu durumda çok mağduruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan isteğimiz, kadınlar ile erkeklerin haklarının eşitlenmesi yönündedir. Kadınlar derken her kadını kast etmiyorum. Çocuğuma kendisi de bakmıyor. Çocuğumuzun şefkate ihtiyacı var. Biz mağdur erkekler olarak hakların eşitlenmesini istiyoruz. Ben çocuğumu istiyorum. Konumuz yargı aşamasında olduğu için çok detaylara girmek istemiyorum" dedi.

kaynak: habertürk

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Son Güncelleme: 18.01.2018 15:13
Anahtar Kelimeler:
ErkekErkeğe DayakTalihsiz Koca
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