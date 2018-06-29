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Eren Erdem'in Gözaltına Alınması ile İlgili Flaş İddia !

CHP'li Eren Erdem bugün gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erdem ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

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Eren Erdem'in Gözaltına Alınması ile İlgili Flaş İddia !

CHP'li Eren Erdem bugün gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Erdem ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

29 Haziran 2018 Cuma 12:05
Eren Erdem'in Gözaltına Alınması ile İlgili Flaş İddia !

Son dakika haberi: Bugün gece saatlerinde gözaltına alınan CHP İstanbul  eski milletvekili Eren Erdem'in gözaltına alınma gerekçesi ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Eren Erdem'in yurtdışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ile görüştüğüne ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan bir ihbar üzerine yargılandığı mahkeme tarafından yurtdışına kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığı, bu karar gereği gözaltına alındığı öğrenildi.

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