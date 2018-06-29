Eren Erdem'in Gözaltına Alınması ile İlgili Flaş İddia !

Son dakika haberi: Bugün gece saatlerinde gözaltına alınan CHP İstanbul eski milletvekili Eren Erdem'in gözaltına alınma gerekçesi ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre Eren Erdem'in yurtdışına kaçmak üzere yabancı istihbarat örgütleri ile görüştüğüne ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşan bir ihbar üzerine yargılandığı mahkeme tarafından yurtdışına kaçacağına ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığı, bu karar gereği gözaltına alındığı öğrenildi.

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