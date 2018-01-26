Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan'dan Trump'a Yanıt ' En Büyük Üzüntümüz...'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezindeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında geçen diyalogu açıklığa çıkardı.

banner396

Erdoğan'dan Trump'a Yanıt ' En Büyük Üzüntümüz...'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezindeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında geçen diyalogu açıklığa çıkardı.

26 Ocak 2018 Cuma 12:36
Erdoğan'dan Trump'a Yanıt ' En Büyük Üzüntümüz...'

Erdoğan'dan Trump'a Yanıt ' En Büyük Üzüntümüz...'  

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezindeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında geçen diyalogu açıklığa çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı'nın son zamanlarda Türkiye'den gelen eleştiriler için 'Bizi bu kadar eleştirmeyin' dediğini söyledi.

Erdoğan, ABD'nin bölücü terör örgütüne yaptığı silah ve mühimmat yardımlarını hatırlatarak 'En büyük üzüntümüz, Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar? Biz Amerika ile beraber bu işleri yürütelim istiyoruz. Benim milletim şunu soruyor: Bu silahlar niçin geliyor, kime karşı kullanılmak üzere geliyor?Amerikan halkı 'Biz vergileri bunun için mi veriyoruz, dolarlarımız bunun için mi gidiyor?' diyor. Sayın Başkan da bunu bizzat bana da kendisi söyledi. Şimdi 5 bin tır oldu. 2 bin kargo uçağı oldu.

TERÖRE KARŞI MÜCADELEDE KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

Bunlar bizde soru işaretleri ortaya koyuyor. Biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka izahı yok. Biz kendi kendimize yeteriz. Amaçları terörle mücadele değil de, sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak, onun üzerinden kan ve can pazarı kurmak olanlara cevabımız şudur; Suriye'deki son terörist ortadan kalkana bu ülke asli sahipleri için emin hale gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 12:41
Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21. Dönem POMEM Mülakatına Girecek Adaylara Önemli Uyarı (Mülakat Soruları)
21. Dönem POMEM Mülakatına Girecek Adaylara Önemli Uyarı (Mülakat Soruları)
Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapmışlardı! Tutuklandılar
Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapmışlardı! Tutuklandılar
Sahnede Gergin Anlar ! İrem Derici'nin 'Eşek Cenneti' Lafına, Meclis Başkanı'ndan Tepki
Sahnede Gergin Anlar ! İrem Derici'nin 'Eşek Cenneti' Lafına, Meclis Başkanı'ndan Tepki

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim