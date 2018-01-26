Erdoğan'dan Trump'a Yanıt ' En Büyük Üzüntümüz...'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezindeki Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında geçen diyalogu açıklığa çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı'nın son zamanlarda Türkiye'den gelen eleştiriler için 'Bizi bu kadar eleştirmeyin' dediğini söyledi.

Erdoğan, ABD'nin bölücü terör örgütüne yaptığı silah ve mühimmat yardımlarını hatırlatarak 'En büyük üzüntümüz, Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Sayın Başkan bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar? Biz Amerika ile beraber bu işleri yürütelim istiyoruz. Benim milletim şunu soruyor: Bu silahlar niçin geliyor, kime karşı kullanılmak üzere geliyor?Amerikan halkı 'Biz vergileri bunun için mi veriyoruz, dolarlarımız bunun için mi gidiyor?' diyor. Sayın Başkan da bunu bizzat bana da kendisi söyledi. Şimdi 5 bin tır oldu. 2 bin kargo uçağı oldu.

TERÖRE KARŞI MÜCADELEDE KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ

Bunlar bizde soru işaretleri ortaya koyuyor. Biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bunun başka izahı yok. Biz kendi kendimize yeteriz. Amaçları terörle mücadele değil de, sınırları boyunca bir terör koridoru oluşturmak, onun üzerinden kan ve can pazarı kurmak olanlara cevabımız şudur; Suriye'deki son terörist ortadan kalkana bu ülke asli sahipleri için emin hale gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Irak sınırına kadar hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

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