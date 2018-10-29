Erdoğan yeni havalimanının ismini açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışı yapılan yeni havalimanının adını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanının açılışında konuştu. Erdoğan, açılışı yapılan yeni havalimanının isminin “İstanbul Havalimanı” olduğunu açıkladı. Erdoğan, “İstanbul bizim sadece en büyük şehrimiz değil, aynı zamanda ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız böylesine bu büyük eser işte bunun için adını İstanbul verdik. Atatürk Havalimanımız, burası tam kapasiteyle hizmete girdiğinde ticari seferlere kapanacak olmakla birlikte havalimanı vasfını koruyacak” dedi.

Atatürk havalimanının hizmet vermeye devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gerek havacılık fuarları gerekse başka birtakım faaliyetler için Atatürk Havalimanı aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Bu projenin finansmanında, herhangi bir Hazine garantisi veya benzeri bir taahhüt söz konusu değildir. Bu dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, taşeronlara, mimarından mühendisine tabii hepsinden öte işçisine teşekkür ediyorum. Havalimanı hem mimarisi hem inşası hem işletmesi hem finansmanıyla gerçekten ülkemizin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir projedir” ifadelerini kullandı.

“YENİ HAVALİMANI, İSTANBUL HAVALİMANI OLARAK İSİMLENDİRİLECEK”

İstanbul Havalimanı tam kapasiteyle hizmete girdiğinde, Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı’nın, ticari seferlere kapanacağını fakat havalimanı vasfını koruyacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek havacılık fuarları, gerekse başka birtakım faaliyetler için Atatürk Havalimanı, aynı isimle hizmet vermeyi sürdürecektir. Atatürk Havalimanı’nın bu faaliyetler dışındaki alanları ise, söz verdiğimiz şekilde Millet Bahçesi olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Fakat şu andaki kapalı alanları da inşallah ülkemizin, İstanbul’umuzun en büyük fuarı hâline getireceğiz. Dolayısıyla orası Atatürk Havalimanı, burası ise İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı’nın; mimarisi, inşası, işletmesi ve finansmanı ile Türkiye’nin yüz akı, dünyada da örnek olacak bir proje olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu dev projenin etüdünden inşasına ve işletmesine kadar her aşamasında emeği geçen, katkısı olan kamu kurumlarımıza, bankalarımıza, yüklenici firmalara, taşeronlara, mühendisinden işçisine herkese teşekkür ediyorum.”

“İSTANBUL HAVALİMANI EN ÖNEMLİ TRANSİT MERKEZ KONUMUNA GELMİŞTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafi olarak Türkiye’nin, özellikle de İstanbul’un tarih boyunca hep stratejik bir konumda yer aldığını belirterek, “İstanbul Havalimanımızın hizmete girmesiyle Türkiye, kuzey-güney ve doğu-batı aksları arasındaki en önemli transit merkez konumuna gelmiştir. Havalimanımız, hitap ettiği bu geniş alanda 60 ülkeyi ve 20 trilyon dolarlık ekonomileri birbirine bağlıyor” dedi.

İstanbul Havalimanı’nın hizmete girmesiyle, Avrupa hava sahasının yeniden yapılandırılmasının gerekeceğini de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için kıtalar arası uçuşların güzergâhları da büyük ölçüde değişecektir” diye ekledi.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞMAYI SADECE KENDİMİZ İÇİN DEĞİL, TÜM DOSTLARIMIZ İÇİN İSTİYORUZ”

“Cumhuriyetimizin ilanının 95. yılında, 2023 hedeflerimize olan bağlılığımız, hizmete aldığımız bu eserle bir kez daha güçlenmiştir. Bu vesileyle özellikle milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı tekrar tebrik ediyorum” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya; bölgesinde ve dünyada barışın, huzurun, güvenliğin, refahın sembolü hâline gelmeye kararlı olduğunu vurguladı ve “Hedeflerimize ulaşmayı, sadece kendimiz için değil, tüm dostlarımız için de istiyoruz” dedi.

İstanbul Havalimanının yol güzergahına konulan tabelalar sonrasında Yeni havalimanının isminin İstanbul Havalimanı / İstanbul Air Port olduğunu daha önceki haberimizde açıklamıştık.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA