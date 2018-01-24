Erdoğan-Trump Görüşmesi Sonrası Cumhurbaşkanlığından ve Beyaz Saray'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından iki lider arasında gerçekleşen görüşme ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin kendi ulusal güvenliği için Afrin’i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.

Yakın Temas Sürecek

Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG’ye ABD’nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir.”

Beyaz Saray'dan İlk Açıklama

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'ın resmi sitesinden de bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan’a Afrin’de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını ileterek bunun iki ülkenin Suriye’deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.

Türkiye’ye gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı.

Türk Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını istedi.

İki ülkenin ve bütün tarafların DEAŞ’ı uzun vadeli bir yenilgiye uğratma hedefine odaklanması gerektiğini yineledi.

Trump Türkiye’den gelen yıkıcı ve yanlış söylemlerin yanısıra ABD vatandaşları ve yerel personelinin uzatılan olağanüstü hal altında tutuklu olmasının neden olduğu kaygıları dile getirdi.

İki lider ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın - özellikle bölgesel istikrarın arttırılması ve DEAŞ, PKK, El Kaide, İran destekli terörü de kapsayacak şekilde terörün her şekliyle mücadele için - iyileştirilmesi hedefini taahhüt ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aramam' Demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump en son 24 Kasım’da telefonda görüşmüş, bu görüşmede Suriye meselesi, Soçi Zirvesi ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alınmıştı. Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısının ardından Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına yönelik soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem” cevabını verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise görüşme talebinin ABD Başkanı Trump'tan geldiğini söyledi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara