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Erdoğan: Terör Örgütüyle Aramıza Girmeye Çalıştılar

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da AK Partililere seslendi.

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Erdoğan: Terör Örgütüyle Aramıza Girmeye Çalıştılar

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da AK Partililere seslendi.

03 Haziran 2018 Pazar 17:43
Erdoğan: Terör Örgütüyle Aramıza Girmeye Çalıştılar

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da AK Partililere seslendi.

Terör örgütüyle ,hendeklerle, tehditlerle, haraçla vatandaş ve devlet arasına girilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, Diyarbakır Belediyesi önünde anaları ağlatanlardan hesap sorulduğunu sorulacağını söyledi.

Erdoğan: "Terör örgütüyle, hendeklerle, tehditle, yağmayla, haraçla aramıza girmeye çalıştılar. Diyarbakır belediyesi önünde anaları ağlattılar. Sizleri tarihinizden, kültürünüzden, ahlakınızdan, geleneklerinizden kopartıp marjinal örgütlerin kulu kölesi yaparak aramıza girmeye çalıştılar. Bizim meşrebimizde asla ayrımcılık yoktur. Diyarbakır bölgemizdeki illerimiz çoğu gibi ihmal edilmişti. Diyarbakır şu an yaptığımız yatırımlarla güneydoğunun adeta İstanbul'u, İzmir'i haline geliyor.Diyarbakır'ın eski stadının yerine Millet Bahçesi yapacağız.

Biz yaparız, işte bu HDP yıkar. Onlar bu ülkede yıkmak için var. Onlar buradaki evleri bombalamadılar mı, yıkmadılar mı, evlerin altından tüneller açmadılar mı?Camilerimizi, evlerimizi yaktılar yıktılar. Bombaladılar. Bunlara gereken dersi vermeye hazır mıyız? Siz ölümü öldüren insanlarsınız. Biz istiyoruz ki Diyarbakır diyar-ı huzur olsun. Hükümetimiz ve başta İçişleri Bakanımız olmak üzere emniyetimiz, silahlı kuvvetlerimiz, bölge halkının huzuru için ellerinden geleni yaptılar. Bugün devlet hiç olmadığı kadar halkın yanındadır. Her kim herhangi bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur. Artık hiçbir terörist gelip halkın yakasına yapışamıyor, haraç alamıyor. Kürt kardeşlerimin evlatlarını zorla alıp dağa götüremiyor. Artık hiç kimse gelip esnafımızın kepengini kapattıramıyor. Artık hiç kimse evde, sokakta, kahvede Kürt kardeşimin tepesine binip ensesinde boza pişiremiyor. Bütün bunları sizler için yaptık." dedi.

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ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan
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