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Erdoğan: Suriyeliler Ülkesine Dönecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitingde konuştu.

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Erdoğan: Suriyeliler Ülkesine Dönecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitingde konuştu.

21 Haziran 2018 Perşembe 18:05
Erdoğan: Suriyeliler Ülkesine Dönecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen mitingde konuştu.

Burada Suriye'deki iç savaş meselesine ve terör meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki güvenliği sağlamasından sonra Türkiye'deki Suriyeli'lerin ülkelerine gideceğini söyledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "ükümet İran'la anlaştı mı? Amerika'yla anlaştı mı? Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Biz attığımız her adımı bilerek atarız. Biz bak fıratın batısında Rusya ve İran ile işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak ile İran ile çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle bunu sürdürüyoruz. Buyrun dışişleri bakanımı ayın 4'ünde Amerika'ya gönderdim. Oturdular konuştular, karar verildi. Neydi o? PYD YPG Münbiç'ten çıkacak, Fırat'ın doğusuna gidecek. Şimdi başladılar mı? Başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Nerede yatıyorsun sen ya Muharrem? Sen bunları görmüyor musun? Bunlarda göz var, görmez. Kulak var duymaz. Bakın bizim şu anda sadece İdlib'de gözlem kulelerimiz var.

Bu gözlem kuleleriyle oraları kontrol altına aldık. Şu anda Münbiç'te biz devriye geziyoruz, bu noktaya geldik. Ama bunların haberi yok. Niye? Dert başka. Girdik mi Afrin'e? Girdik. Şu anda 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Şimdi de neredeyiz? Kandil'de. Kandil'de ilk etapta 20 uçakla 10 noktayı vurduk. Dedik yetmez, ikinci bir operasyon yaptık. İkinci operasyonda uçaklarımız 35 lider kadrodan toplantı halinde evet PKK'lıyı yerinde vurduk; 35. Biz öyle izne tabii değiliz. Kararımızı kendimiz veririz. İşte seçimin hemen ardından sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerine sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce 24 Haziran'ı sağ salim geçirmemiz gerekiyor. Suriye'nin istikrarı Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi takdirde Suriye'yi paramparça edecekler. Kuracakları terör devletiyle bizi de sürekli rahatsız edecekler." dedi.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Asdf 3 saat önce

madem Suriyelileri ülkesine gondereceksin niye oy kullandiriyorsun niye türk vatandaşlığı veriyorsun Ey RTE reyiz.

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vstr 2 saat önce

akliniz simdi mi badiniza geldi.. yemezler.

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