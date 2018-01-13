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Erdoğan Sert Çıktı: "Orada Tezgah Var"

Düzenlenen AK Parti Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirdi.

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Erdoğan Sert Çıktı: "Orada Tezgah Var"

Düzenlenen AK Parti Kongresine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin önemli konuları değerlendirdi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:16
Erdoğan Sert Çıktı: "Orada Tezgah Var"

Elazığ'da düzenlenen AK Parti kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Ne işin var Pensilvanya'da? Hadi sıkıyorsa buraya gel. ABD de seni bir yere kadar taşır Feto, bunu bilesin. Amerika senin kapıya koyacak. O zaman da kaçacak delik arayacaksın. Sen kaçacaksın biz de seni kovalayacağız.

Orada Tezgah Var

Türkiye'nin terörle mücadele tarihi aynı zamanda siyasi, ekonomik ve bu bağımsızlık mücadelesinin de tarihi olmuştur. Nerede bir kargaşa varsa orada birtakım güçlerin çıkarı, tezgahı vardır.

Afrin Operasyonu Hakkında

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

Tek Bir Çakıl Taşını Kaptırmayız

Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.

Yerli ve Milli Duruş Sahipleri

Sayın Bahçeli'nin destekleme kararını açıklamış olması da dayanışmanıni milli mutabakatın ne denli güçlü olduğunun işaretidir. Bu ümmetin birliği çok önemli. Yerli ve milli duruş sahiplerinin saflarını sıklaştırması bakımından önemli. Partili kardeşlerimden ricam birliğimizden, kardeşliğimizden en küçük taviz vermemeleri.

Kendilerince birtakım aktörleri sahaya sürmeye başladılar. Bunların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaCumhurbaşkanı ErdoğanAfrin
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