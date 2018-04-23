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Erdoğan Sert Çıktı: "Aşağıda Olsaydım"

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan Sert Çıktı: "Aşağıda Olsaydım"

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 20:27
Erdoğan Sert Çıktı: "Aşağıda Olsaydım"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bunun ötesinde senin 15 milletvekilin partinden ayrılıyor, sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Sözde İYİ Parti'de, bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı? Bugün oraya onlar oturdu mu? Bu nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Bunun Güneş Motel olayından çok daha öte bir durumu söz konusu? Parlamentomuzun bu duruma düşmesi, bizim için gerçekten bir felaket."

SÖZDE İYİ PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti hakkında da bazı açıklamalarda bulundu ve parti için "sözde İYİ Parti dedi.

AŞAĞIDA OLSAYDIM

Meclis'te bugün yaşanan gerginliklere de değinen Cumhubaşkanı Erdoğan, "Aşağıda olsaydım CHP'li Özel'e ağzının payını verirdim" ifadelerini kullandı.

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