Erdoğan, Putin, Merkel ve Macron'dan Ortak Açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte Suriye konulu dörtlü zirvede bir araya geldi. Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşen dörtlü zirve sonrasında ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında, “Öncelikle burada şu gerçeğin altını çizmekte fayda görüyorum. Suriye ihtilafının küresel bir sorun hâline dönüşmesinin en önemli sebebi, uluslararası toplumun meseleyi yeterince sahiplenmemesidir. Maalesef çok uzun bir dönem Suriye krizinden kaynaklanan sıkıntıların yükünü, Suriyeli siviller ile komşu ülkeler çekmek zorunda kalmıştır. Birçok ülke, durumun vahametini ancak krizin etkileri kendi sınırlarına ulaşınca idrak edebilmiştir. Artık bu kayıtsızlığa bir son verilmesi gerekiyor. İnsani, siyasi ve diplomatik olarak inisiyatif alınmadığı takdirde Suriye’deki trajedi daha da kötüye gidecektir” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE, SURİYE’DE YUVALANAN TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN EN FAZLA ZARAR GÖREN ÜLKELERDEN BİRİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye kaynaklı terör tehdidi, toplantımızda ele aldığımız bir diğer önemli konuydu. Bu hususta, gerek dört ülke arasında gerekse uluslararası toplum düzeyinde iş birliğinin artırılması noktasında mutabık kaldık. Türkiye, 911 kilometrelik sınırı olması hasebiyle Suriye’de yuvalanan terör örgütlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biridir” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin, ne sınırlarında ne de Suriye’nin herhangi bir bölgesinde, terör gruplarının palazlanmasına müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni emrivakilerin dayatılmasını da asla kabul etmeyeceğiz. Fırat’ın batısında olduğu gibi doğusunda da millî güvenliğimize yönelik tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi sürdüreceğiz” diye ekledi.

“SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN HARCADIĞIMIZ 33 MİLYAR DOLAR, TÜRKİYE’NİN FEDAKÂRLIĞINI GÖSTERMEKTEDİR”

Suriye konulu dörtlü zirvede Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşü konusunun da ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Geri dönüş sürecinin, uluslararası hukuka uygun olarak, gönüllülük esasına göre, güvenli biçimde ve Birleşmiş Milletler ile eşgüdüm hâlinde yürütülmesi gerektiği hususunda fikir birliğine vardık. Türkiye, 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmak suretiyle şüphesiz bu konuda en fazla öne çıkan ülkedir. Suriyeli sığınmacılar için harcadığımız 33 milyar dolar, Türkiye’nin fedakârlığını açıkça göstermektedir. Adil yük paylaşımı hususunda Avrupa Birliği’nin verdiği taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğimizi hatırlatmak istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünkü zirve toplantımızda, Suriyeli kardeşlerimize ve uluslararası topluma önemli mesajlar verebildiğimizi düşünüyorum. Zirve katılımcıları olarak gerek sahadaki durumun iyileştirilmesine gerek siyasi süreçte ilerleme sağlanmasına yönelik çabalarımızı artıracağımıza inanıyorum. Diğer ülkeleri de bu gayretlere destek vermeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.

Kaynaklar; tcbb.gov.tr

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