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Erdoğan: Milli Geliri 3 Kat Arttırdık, Milli Olmak, Milli Geliri Arttırmaktır

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Milletvekili aday toplantısında konuşuyor.

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Erdoğan: Milli Geliri 3 Kat Arttırdık, Milli Olmak, Milli Geliri Arttırmaktır

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Milletvekili aday toplantısında konuşuyor.

29 Mayıs 2018 Salı 13:43
Erdoğan: Milli Geliri 3 Kat Arttırdık, Milli Olmak, Milli Geliri Arttırmaktır

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Milletvekili aday toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde de hedeflere ulaşılabilmesi için İstanbul'daki başarının şart olduğunu söyleyen Erdoğan, Parti il , ilçe teşkilatlarına , milletvekili adaylarına büyük iş düştüğünü söyledi.

 Makam , mevki için insanların birbirini sevmemesi gerektiğini, sadece yaradandan ötürü sevgi olması gerektiğini söyleyen Erdoğan, 'Bu millete hizmetkar olmaya geldik' dedi.

İstanbul'un fethiyle ilgili "Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda, İstanbul'a ve tüm milletimize söz veriyoruz; Fatih'in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, yerli ve milli siyaset uyguladıklarını belirterek "Milli gelirimizi 3.5 kat artırdığımızda enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüzde Türkiyemizin hem kalkınmasına, hem özgürleşmesine hizmet etmiş olduk. Yerli ve milli siyaset işte tam da budur. Ama bunu kavramayanlar oldu. Milli olmak, milli geliri artırmak demektir. Milli olmak faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir, eski düzenden beslenenler değişime düşman olurlar." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.05.2018 14:48
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı Erdoğan Milli Gelir
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YAŞA MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA 1 saat önce

milli olmak çalmak değildir,üniversite mezunu olupda yıllarca işsiz olmak değildir,torpili olanı korumak değildir oy için yapmayacağınız şey yok siz yaptınız bunu daha neyin açıklaması yapılıyor ki

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