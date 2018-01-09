Erdoğan İsim Vermeden Sert Konuştu 'Trenden Düşenler Düştükleri Yerde Kalırlar'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında isim vermeden çok sert konuştu. AK Parti'nin TBMM Grup toplantısında konuşan Erdoğan, son günlerin en büyük gündemlerinden birisi haline gelen Cumhur İttifakıyla ilgili de Devlet Bahçeli'ye davet gönderdiğini açıkladı.

Erdoğan, "Uyum çalışmaları çok önemli. İnşallah MHP ile el ele vererek bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Temennim ana muhalefetin de buna katılması. 2019 yılında önümüzdeki ilk imtihan mahalli seçimlerdir: Mart 2019. Buna hazır mısınız?. Sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Bu yerli ve milli duruşla birlikte inanıyorum ki ülkemizde bizi bölmek, ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Çünkü bizler 7 Ağustos ruhunu yaşamakta kararlıyız, yaşamaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Birileri diyor ki ‘acaba şu ne der, bu ne der’ Kusura bakmasınlar. “Biz ne deriz” aslolan budur. Onun için de bizler sayın Bahçeli ile bir araya geliriz. Ülkemizin sorunlarını dertlerini konuşuruz, uyum yasalarını vesairesini çalışmasını da yapar geleceğe beraber inşallah yürürüz. Çünkü birlikte yapmamız gereken çok şeyler var. Milletimizin bize verdikleri sorumluluk var.Ben Sayın Bahçeli’nin dün yapığı açıklamayı çok önemli görüyorum. Destek kararı için şahsım, partim ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 2019 seçiminin yerli ve milli olanlarla, ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında geçeceği açıktır. FETÖ’den PKK’ya kadar tüm aktörler bu çerçevede pozisyon almaktadır. Bizim yerimiz her zamanki gibi milletimizin yanıdır." dedi.

Erdoğan ayrıca isim vermeden AK Parti çizgisinden ayrılanlar olduğunu bu isimlerin düştüğü yerde kalacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Dünyada neler oluyor? Ülkemizde neler oluyor? Bununla ilgili bir sesiniz çıkmayacak. Bu ülkede bir evet hayır referandumu yapılıyor. Ve partimiz burada evet başlığını böyle atıyor. Ama birileri de hayır için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada. Ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık. Ve bu yola bu akitleşme ile çıkarken de şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Ama bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar. Bu süreçte bize düşen kendi işimizi sağlam tutmak, hedeflerimizden uzaklaşmamak, geçmişteki hatalardan uzak durmaktır. Tüm teşkilatlarımızın bu konuda anlayış ve güç birliği içinde olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor." dedi.

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