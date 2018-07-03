Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Erdoğan Hakkında Bomba İddia Bugün Gündeme Atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bomba bir iddia gündeme atıldı. Sabah Gazetesi yazarı Erdoğan'a suikast planlandığını iddia ederken suikastın nasıl olacağına da yer verdi.

banner396

Erdoğan Hakkında Bomba İddia Bugün Gündeme Atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bomba bir iddia gündeme atıldı. Sabah Gazetesi yazarı Erdoğan'a suikast planlandığını iddia ederken suikastın nasıl olacağına da yer verdi.

03 Temmuz 2018 Salı 17:56
Erdoğan Hakkında Bomba İddia Bugün Gündeme Atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında bomba bir iddia gündeme atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast yapılacağını iddia eden ve bu iddasını bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Ersin Ramoğlu şu ifadeleri kullandı: "Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler. Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti" dedi. Suikast girişiminin korumaların titizliği sayesinde önlendiğini kaydeden Ramoğlu, "Konuşturulmaktan korkan yabancı uyruklu ajan yüzüğündeki siyanürü içerek intihar etti."

Ramoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında bu bomba iddialarda bulundu ve bu iddialar, yazının yayımlanması sonrası sosyal medyanın gündeminde.

İşte Ramoğlu'nun o yazısı;

"24 Haziran Pazar günü saat 15.07'de… Saatteki tarihe dikkat!
15.07- 15 Temmuz'u hatırlatıyor.
O melun kanlı geceyi.
Aynı saatte Reis'e suikast planladılar.
Seçim sonuçları YSK tarafından açıklanmadan önce patlatacaklardı bombayı.
Suikasti 12 ülke birlikte hazırlamış.
Tonlarca patlayıcı yüklü panelvan tipi bir minibüsü Reis'in geçiş güzergahına park ettiler.
Arabayı Göktürk uydularımız tespit etti.
Minibüsün lastiklerinin yere yakın oluşu da dikkat çekmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçiş yolundaki araç infilak ettirilemeden etkisiz hale getirildi.
O minibüs tespit edilemeseydi, Cumhurbaşkanımızla birlikte binlerce masum insan şimdi hayatını kaybetmiş olacaktı.
Orada bulunanlar ile Reis sessiz sedasız atlattı faciayı.
Çok şükür!
Yine Allah bizi korudu!

'KONUŞTURULMAKTAN KORKAN AJAN, SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTİ'

İşi şansa bırakmayanlar çatıya da keskin nişancı yerleştirmişti.
Harekete geçen güvenlik güçleri çatıda bir adet parçalanmış sökülüp takılabilen keskin nişancı tüfeği ile (Sniper) bir nişancıyı yakaladı.
Konuşturulmaktan korkan yabancı uyruklu ajan yüzüğündeki siyanürü içerek intihar etti.
Suikast girişimi korumaların titizliği sayesinde önlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için her yolu deneyen hainler bu kez de başarılı olamadı.
İşi planlayan ülkelerin temsilcileri içimizdeki bazı hainlere olayı bildirmişti.
Acaba o gece 'Reis kaybetti' diyenler suikastten haberli miydi?
CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan ısrarla seçimi Muharrem İnce'nin kazandığını söyleyip durdu.
Neden?
İnsan bile bile yalan söyler mi?
Yoksa suikasttan onunda mı haberi vardı?
Çok şükür Türkiye bu keskin virajı kazasız belasız atlattı."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanHaberERDOĞAN SUİKAST
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Olur 2 saat önce

Bıktık vala artık psikolojimiz bozuldu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat 2 saat önce

Çok yabancı film izliyor bunlar :)

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Xxxx 2 saat önce

Yaw hehe hehe okadar bir olay olsa gundeme ogun bomba gibi duserdi sabah gazetesi yine reytink pesinde neymis patlamyi 12 ulke birlikte yapmista soylede boylede isiniz gucunuz yalan sabah gazetesi yazarlari adamlar bir suikast duzenlese simdiye oldurmuslerdi oyuzden bukadar yalana gerek yok

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Osmanali 2 saat önce

köpekler,dinsizler, yedirmeyiz reisimizi. Allah'ım bize bağışlasın onu.tuzaklarını başlarına kendi başlarına geçirsin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Efe 2 saat önce

Hep aynı hikaye aynı şarkı...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Erdoğan 2 saat önce

İnsanı ölümden eceli korur.Kimse unutmasın ki küffarın oku kimi gösteriyorsa doğru kişi odur.Allah devletimize milletimize zeval vermesin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
okuyucu 2 saat önce

Film havası var bu yazıda.. İronik olmuş biraz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 2 saat önce

He he tabi ülkedeki bazi siyasi hainlerin haberi var ama bizim istihbarat önceden öğrenemiyor bunu hayal dünyasından çıksın artık ramoğlu

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Alaattin Çakıcı'ya Süresiz Sağlık Raporu Verildi
Alaattin Çakıcı'ya Süresiz Sağlık Raporu Verildi
Polis Akademisi  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Akademik Personel Alımı Başvuru Sonuçları
Polis Akademisi  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Akademik Personel Alımı Başvuru Sonuçları
Son Dakika! MHP'li Ruhi Ersoy'un Abisi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Son Dakika! MHP'li Ruhi Ersoy'un Abisi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim