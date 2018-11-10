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Erdoğan: Hakkari'de 7 evladımız şehit oldu 25 Yaralımız Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 10 Kasım Atatürk'ü anma programında Hakkari Şemdinli'de yaşanan patlamadaki şehit ve yaralı askerlerimizin sayısını açıkladı.

Erdoğan: Hakkari'de 7 evladımız şehit oldu 25 Yaralımız Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 10 Kasım Atatürk'ü anma programında Hakkari Şemdinli'de yaşanan patlamadaki şehit ve yaralı askerlerimizin sayısını açıkladı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:33
Erdoğan: Hakkari'de 7 evladımız şehit oldu 25 Yaralımız Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 10 Kasım Atatürk'ü anma  programında Hakkari Şemdinli'de yaşanan patlamadaki şehit ve yaralı askerlerimizin sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yeniden yer aldık.Gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından öğrenme imkanına sahiptir. Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı. Çok partili siyasi hayata geçişten sonra uygulanan açık oy, gizli tasnif yöntemi CHP'nin demokrasi anlayışı konusunda fikir vermeye yeter. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de 4 şehidimiz, 20 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT SAYISI YÜKSELDİ

Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla alakalı konuşan Erdoğan, ''4 evladımız şehit oldu, 20 yaralımız var.'' demişti. Paris ziyareti öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, şehit sayısının 7'ye yükseldiğini söylerken yaralı askerlerin 25 olduğunu belirtti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
erdoğan hakkari evladımız şehit oldu yaralımız var
Yorumlar
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Ahmet 6 saat önce

Yav arkadaş senin CHP'den başka işin gücün yok mu?

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sudenaz 4 saat önce

adam gerçekleri söylüyor şehitlerimiz icinde Allah rahmet eylesin başımız saolsun

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Zaza dro 59 dakika önce

Allah bilir ne filim fırıldaklar dönüyor.. Erdoğan efendinin dünya umrumda değil.. Yediği önünde yemediği arkasında.. Olan millete oluyor

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Türk genci 2 dakika önce

CHP nin tek parti dönemiyle ne ilgisi var

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