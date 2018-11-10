Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 10 Kasım Atatürk'ü anma programında Hakkari Şemdinli'de yaşanan patlamadaki şehit ve yaralı askerlerimizin sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yeniden yer aldık.Gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından öğrenme imkanına sahiptir. Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı. Çok partili siyasi hayata geçişten sonra uygulanan açık oy, gizli tasnif yöntemi CHP'nin demokrasi anlayışı konusunda fikir vermeye yeter. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de 4 şehit, 20 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

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