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Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Türkiye, Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna harekat başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak belirlenen operasyonu Twitter hesabından duyurdu; "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi.

Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

Türkiye, Suriye'de 'güvenli bölgeler' oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna harekat başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak belirlenen operasyonu Twitter hesabından duyurdu; "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" dedi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 16:29
Erdoğan duyurdu: Barış Pınarı Harekatı başladı

ABD'nin askerlerini çekmesinin ve sınıra çok sayıda sevkiyatın ardından Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna düzenlemesi beklenen harekat başladı.

Barış Pınarı Harekatı başladı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'dan dumanlar ve patlama seslerinin yükseldiğine ilişkin haberlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını hem Türkçe hem İngilizce hem de Arapça tweetlerle duyurdu. 

Erdoğan ayrıca "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini de kullandı.

Suriye devlet televizyonu, ülkenin kuzeyine hava saldırıları düzenlendiğini aktardı. Reuters ajansına konuşan bir Türk yetkili de harekatın hava bombardımanlarıyla başladığını söyledi. Kara harekatının başlayıp başlamadığına dair herhangi bir bilgi gelmezken Anadolu Ajansı Tel Abyad'daki hedeflerin obüs atışlarıyla ateş altına alındığını yazdı.

Bu arada ABD Büyükelçisi, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından kısa bir süre sonra brifing için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 

Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla arayarak bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, Erdoğan'ın Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldıktan sonra harekat emri verdiği ana ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan da "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatıyla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır" açıklaması geldi.

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