Erdoğan'dan Kritik OHAL ve Yeni Sistemde Kabine Açıklaması

Cumurbaşkanı Erdoğan'dan DEİK Genel Kurulu toplantısında OHAL ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kulağıma bazı haberler geliyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"İş dünyasına bakışımızdaki temel mantığı asla kaybetmedik. Zaman zaman kulağımıza birilerinin OHAL'i bahane ederek iş dünyamızın yatırım şevkini kırdığı yönünde haberler geliyor. OHAL'in terörle mücadele dışında kullanılması oldu mu? 20 yıl öncesine gidin, grevlerin olduğu günleri hatırlıyor musun? OHAL sadece terör örgütlerini engelliyor. Biz bu mücadelemizi 8 gerekiyorsa 8, 9 gerekiyorsa 9... Ülkemizin huzuru için bunu yapmaya devam edeceğiz. Her kim iş adamlarımızı bununla tehdit ediyorsa gerekiyorsa şahsıma kadar bunu bildirsin. Kim yapıyor bunu? Adı sanı ünvanı ne olursa olsun gözünün yaşına bakmayız. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun dışında iş yapmaya kalkan, ilişkilerini kumpas kurmak için kullananları bulmam bizim boynumuzun borcudur. Şayet böyle bir gafletin içine düşersek tarihte millette affetmez.

MADEM 'HODRİ MEYDAN' DİYOR...

19 Kasım erken seçim tarihimizde şimdi ise 24 Haziran'da gidiyoruz. Benim koltuk hırsım olsa kalırdım. Bakıyorum ana muhalefet hodri meydan diyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra toplandık arkadaşlarımın da kararını aldıktan sonra biz bu adımı atalım. Madem ana muhalefet 'hodri meydan' diyor. Buyur meydan.

İŞADAMLARI KABİNEYE GİREBİLECEK

Belli sayıda kabineden oluşacak hükümet parlamentodan değil, milletvekili olursa istifa etmesi durumunda kalacak, dışarıdan bu kabineye üyeler almamız söz konusu olacak. İş dünyamız içindeki pehlivanları da göreceğiz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA