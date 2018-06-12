Erdoğan'dan Kritik OHAL ve KYK Borçları Açıklaması

TGRT Haber, TVNET, Beyaz TV, Akit TV ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Millet Kıraathaneleri'ne ilişkin bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mimar arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu hafta içinde veya bayrama kadar projeler bitecek. Ondan sonra da bu projeleri taktim edeceğim. Bu Millet Kıraathaneleri nereden çıktı, ondan bahsedeyim. Kızım yurt dışında okurken bazen arardı, 'neredesin kızım?' diye sorduğumda kütüphanedeyim derdi. Kızım saat kaç diye sorduğumda, 'burada en ideal çalışma saati ve huzurlu' diyordu. Sonra çay, kahve, kek hepsi var ve ücretini de ödemeyiz' dedi. Oradan esinlendim. Şimdi CHP buraya adeta 'kumarhane' diyor. Bir taraftan da geliyor diyor ki 'bu işsizliğin alameti' diyor. Yani edebi bir kenara bıraksan söyleyeceğim laf ağır olur.

Görüyorsunuz herkes çayını içiyor, dersini çalışıyor. Bunların büyük kısmı üniversite adayı. Burada senin sadece burayı taktir etmen gerekir. 'Bizim ülkemizde bu tür yerler var mı?' demen lazım. O, bunu demiyor, kumarhaneye benzetiyor. Kıraathane, okuma evi, okuma yeri demektir Bay Kemal, Bay Muharrem. Bilhassa bu ismi seçtim. Kıraathane bizde yeni bir şey değil. Şimdi biz o kıraathaneyi, okuma evlerini Millet Kıraathanesi olarak yeniden hayata geçirip gençlerimizi buralarda medeniyetimizin temel taşlarını oluşturan bu yerlerle buluşturmalıyız. Bu kafeler var ya buralardan kurtaralım. Çünkü oralarda çok yanlış şeyler oluyor. Bu internet kafelerde farklı şeyler yapılıyor. Bir nevi uyuşturucu ile mücadelenin önemli yerlerinden bir tanesidir. Türkiye'de şu anda uyuşturucu ile mücadelede en önemli adımları atmamız gereken yerler oralar. Gençliğimizi biz elden kaçırıyoruz. Kaçırmamak için elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

TÜM TÜRKİYE'DE AYNI ŞEKİLDE OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet Bahçeleri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Burada ilk etapta atacağımız adım, bizim yeni yapmakta olduğumuz stadyumlar var. Bir de eski stadyumlar var. Mesela Bursa'nın eski stadyumunu yıkıyoruz. Çünkü Bursa'ya yeni stadyumu yaptık. Eski stadyumu ise biz Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. Öyle zannediyorum ki 60 bin metrekarelik bir alan. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nı biz yeni havalimanıyla değiştiriyoruz. 29 Ekim'de biz yeni havalimanını açacağız. 29 Ekim'e kadar da biz bir taraftan Atatürk Havalimanı'yla ilgili proje çalışmalarına başlayacağız. Oranın alanı yaklaşık 12 milyon metrekare. Orada mevcut ağaçlarımız var, ama burası sökülecek. Sökülme suretiyle de orası ağaçlandırılacak, yeşillendirilecek. Ağırlığı çim olacak. Gelsin anneler, babalar, çocuklarla beraber oralarda yuvarlansınlar. Geçenlerde Yenikapı'daki etkinliğe giderken herkes sahilde etten, dumandan geçilmiyor. Durdurduk arabayı. Şöyle bir hemen vatandaşların yanına gittim, bir anda orası gayet büyük muhabbet sahnesine kavuştu. Şimdi orayı görünce demek ki bizim buralar yeterli değil. Bize daha büyük mekan, alan gerekli. 'Atatürk Havalimanı'nı inşallah Millet Bahçesi'ne çevirelim' dedim. Malatya'da, Ankara'da, Trabzon'da, bütün Türkiye'de aynı şekilde olacak."

ANKET SONUÇLARI

Programında anket değerlendirmesi yapan Erdoğan, "Benim bir prensibim var. En büyük kamuoyu araştırması milletin orada vereceği karardır. Onun için önceden bunları konuşmayı isabetli bulmuyorum. Meydanlarda büyük bir teveccühün olduğunu görüyorum. Bunu niye söylüyorum. Bir tarafta 16 yıl bu ülkeyi yönetmiş biri var. Bir yanda bu işlerden hiç anlamayan biri var. İnşallah bu teveccühle milletimiz işi ikinci tura bırakmadan kararını verecektir. Bir defa en büyük kamuoyu araştırması sandığın konulduğu gündür ve milletin orada vereceği karardır." ifadesini kullandı.

MUHALEFETİN GÖREVİ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında, "Siz bu muhalefetten ekonominin iyiye gittiğini hiç duydunuz mu? Ekonominin dört dörtlük olduğu günlerde dahi iyiye gittiğini duydunuz mu? Muhalefetin görevi her zaman beyaza 'siyah' demektir." dedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere verilen bayram ikramiyesi ile ilgili, "Emekliye biz bayram ikramiyesini getirdik, şimdi diyor ki 'Onu biz vadetmiştik.' Vadettiysen yap ama biz şu anda oturduk Sayın Başbakanla, Maliyeyle konuştuk, 'Biz bunu yapar mıyız? Yaparız. O zaman 'Her iki bayramda biner lira vereceğiz' ve şu anda da bu para verilmeye başlandı." dedi.

HER BAŞVURANA BURS VE KREDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her müracaat eden üniversiteli burs veya kredi alır. Geri gönderdiğimiz yok. Ama bunu bile yalan (Muhalefet) söylüyorlar." dedi ve KYK borçlarına da değindi. On binlerce öğrenci, KYK borçlarının silinmesini istiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, borçların silinmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

OHAL

Erdoğan, OHAL'in kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin, "OHAL'in getirilmesinin en önemli sebebi zaten terör odaklıydı. Tabii bu terör odağında birinci derecede FETÖ vardı, PKK vardı. Bunun yanında DEAŞ vardı. Bütün bunlara karşı biz OHAL'i yaparken, bundan 16 yıl önce geldiğimizde Türkiye'de yine bir OHAL var mıydı, vardı. Biz, o OHAL'i 1 ay içinde kaldırdık. Çünkü o OHAL teröre karşı değildi. Maalesef bölgeseldi. Bizimkiyse tamamen teröre yönelik. O dönemdeki OHAL'de hatırlayın fabrikalar grevlerle karşı karşıyaydı. Bizim dönemimizde fabrikalarda grev söz konusu değil. İki, OHAL'le biz bir defa terörle mücadeleyi rahatlattık. Teröre yönelik çok ciddi mücadele verdik. Ciddi manada bu işi yumuşattığımız için 24 Haziran'dan sonra OHAL'e neşter vurabiliriz. Ama herhangi bir sıkıntı olduğunda OHAL tekrardan getirilebilir" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK SAYISI

Bakanlık sayılarının azaltılması konusunda ise Erdoğan, "24 Haziran'da bu iş bittikten sonra 10-15 günlük bir vakit oluyor. O sürede bunu çok daha farklı bir şekle dönüştüreceğiz. Bunlar kanun meselesidir. Daha sonra bu cumhurbaşkanlığı kararnamesine dönüşecek. Çünkü bu süreyi çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yeni sistemde kabine olsun, bakanlıklar olsun, bu tür şeylerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığının yapısı içindeki planlamalar bitmiş vaziyette. Çalışmaları birlikte yürütüyoruz. Başkanlık sayısında en az bir tane, ondan sonrası cumhurbaşkanının tasarrufuna kalmış. Bu 2 de olur, 3 de olur, 4 de olur. Burada bütün mesele yanınıza alacağınız arkadaşlarımızın deneyimli, tecrübeli, çok seri üreten, teorik, pratik buluşmasını çok iyi yapan kişiler olacak. Şu anda isimler üzerinde de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunların hepsi 24 Haziran'dan sonra Rabbim lütfeder, milletim de yürü derse açıklayacak noktaya geliriz" diye konuştu.

KANDİL OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz, bir gece ansızın vurabiliriz." ifadelerini kullandı.

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