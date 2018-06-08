Erdoğan'dan Kritik Bedelli ve OHAL Açıklaması

CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katılan ve merak edilen soruları yanıtayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Buket Aydın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Seçim Özel'de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sorularını yönlendirdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri yanıtlıyor.

Konuşmaların detayları şu şekilde;

Seçime artık 16 gün kaldı. Meydanları nasıl görüyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Öncelikle böyle bir mekanda böyle bir görüşme yapmak ayrı bir hava katıyor. Çok çok farklı bir heyecanı yaşadım. Hava sıcaklığı da bugün 35-39 dereceydi. Ama hamd olsun vatandaş bir yere kadar sabretti. Sonra da biz Ankara'ya geldik. Külliye'de yeni bir sergi açtık. Onu da muhtarlarımızla açtık. 2500 muhtarımıza iftar verdik. Bu toplantı da 47. toplantımız oldu. İhtiyaçları neyse forma dolduracaklar, İçişleri Bakanlığımız bunları topluyor, ilgili bakanlıklarla toplantı yapılıp bunların çözümü üzerine gidiyor. Bu formlar bugün de dağıtıldı. Muhtarlar Daire Başkanlığı adı altında bu çalışmalar sürdürülüyor. Bugünkü havayı görünce artık vatandaş seçim havasına tam manayla girmiş. Yarın Kayseri'deyim. Kayseri mitingiyle birlikte bu trend yükselecek. Kayseri'yi yalnız bırakmıyoruz, o araya Nevşehir'i koyuyoruz.

Cahit Zarifoğlu, aslında çocukların şairiydi. Değerli bir abimizdi.

Merhum Abdurrahim Karakoç'un çok önemli bir şiiri var; Mihriban. Abdurrahim Karakoç'un oğlu da bizim adaylar arasında umarım onu da aramızda görürüz."

PROJE OLARAK GÖRÜYORUM

Bu mecliste 600'ü aşkın vekil görev yaptı. Bu sayıyı çok bulan muhalefet partileri var. Şöyle bir eleştiri var; "16 yıldır AK Parti iktidarda. Şuana kadar neden bunları yapmadı" diye. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?

Bizim beyannamemizin beyanatı onları neden rahatsız ediyor? Biz bir tecrübeyi gündeme getiriyoruz. 16 yılın tecrübesi var. Biz boş durmadık. Türkiye'de ne eksik ne fazla bunu gördük. Rahatsız oluyorlar. Bunlar daha çırak bile değil. Bir bakkalı çırağa emanet eder misiniz? Biz şimdi baş ustalık için bize icazet verin diyoruz vatandaşa. Aylardır çalışıyoruz. Aylardır seçim beyannamesine çalışıyoruz. Şuanda biz hala çalışıyoruz. Gençlere Külliye'de hanım bir sahur verdi. O sahurdan önce de çalışmalarımızı yaptık. Ben de hanımın çalışmalarına katıldım. 400'e yakın gençle sahur yaptık. O saate kadar yine devam.

Sayın İnce'nin yeni yönetim anlayışı diye bir derdi var mı? Ben öyle bir şey duymadım. Teröre yönelik meydanda bir söz duydunuz mu? Sizler duyduysanız ayrı. Ben meydanlarda terörü anlatıyorum o ise terör üzerine giden bir kahramanın üzerine gidiyor. Biz kaç terörist etkisiz hale getirdiğimizi anlatıyoruz. O ise terörist başı ile gelen 'meydanlara dökülün' diyerek Kürt kardeşlerimizi sokağa döken Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Ben bunları bir proje olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgüt. Bu dayanışmayı anlamak mümkün değil.

Sözde adalet yürüyüşünde de yanlarında bu terör örgütü desteğiyle parlementoya girenler vardı. Bunların bir kısmı cezaevinde bir kısmı yurtdışında. Bunlar da gidip Edirne'de böyle bir zatı ziyaret ediyor. Herkesin konumunu iyi belirlemesi gerektiğini düşünüyorum.

Sayın İnce, kendi partisi içinde kaybetti, şimdi ise TRT'yle mücadeleye girdi. Yaparsın yapmazsın. Keşke bu TRT'deki yayınlar hiç olmasa. Biz bunu açıkça söyleriz. Ama o TRT'ye değil Türkiye'ye talipmiş.

Muhalefetin 'yapmayacağız' değerlendirmesini değerlendirmenizi isteriz. Kanal İstanbul neden gerekli?

Malum daha kısa bir süre önce Boğaz'da bir yalıya gemi çarptı. Allah göstermesin bu bir tanker olabilirdi. Tanker olsaydı büyük bir felakete dönüşürdü. Yıllar önce Haydarpaşa Limanı önünde olmuştu. O zamanlar Selimiye taraflarında aylarca yanmıştı. Bu her an olabilir. Yalıların bir çoğuna bu tür gemiler çarpmıştır. Aslında bu proje stratejik bir projedir. Bunu yaptığımızda İstanbul'a güzellik katıp stratejik damga vuracağız.

Benim böyle bir derdim var. Bu şimdi değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğum zaman başladı. Dedim ya 'çıraklık' diye.

Birinci, ikinci köprü olayında da koministler 'istemezük' diyorlardı.

İnce ince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Derslerine daha iyi çalışması lazım. Yeni yönetim sisteminde ne var ne yok. Son hafta ben bunları anlatacağım. Bakan sayısı nereye iniyor. Şimdi açıklamayalım bunları. Sermayeyi bitirmeyelim.

Şuanki sistemde bilekleriniz bağlı, bazı yerlere gidemiyoruz. Süreyi hızla işleten bir sistemle Türkiye'yi uçurmak istiyoruz.

Dün gençlere de 2 bakanlığın birleştirileceğini söylemiştiniz.

O yeter işte. Dün gençlere söylediğim gibi onlar bir ön açtılar biz de söyledik. Çalışma Sosyal ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı, gençleri ilgilendirdiği için söyleyelim dedik. 'Ben şimdi mezun oluyorum, halim ne olacak?' diye sordular. Onları ilgilendiriyordu. Yeni haftada açıklayacağız.

Muharrem İnce'nin çılgın projesi, mutluluk, huzur, barış olarak açılıyor. İnsanlar, toplum size göre kavgalı mı? İnce'nin meydan performansını nasıl buluyorsunuz?

Sayın İnce'nin performansını takip etmek işim değil. Ben biz ne durumdayız diye bakarım. Fakat söylediğiniz bir proje değil temennidir. Mutluluğu, huzuru neyle getirecek? Bunu ortaya koyması lazım.

Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde yükselteceğiz dedik. Eğitim, Sağlık, adalet, güvenlik. Bu ise şimdi kaçak güreşiyor. Biz bir şey söylüyorsak 'Ben söylemiştim' diyor. 'Millet Bahçesi' diyoruz, 'Ben onu söylemiştim' diyor. Sezai Karakoç dünyamızdan geliyor.

Central Park'ın 4 katı büyüklüğünde. Bu daha ham. Şimdi statlar yapıyoruz. Eski statları da millet bahçesine dönüştürüyoruz. Şu güzelliği görüyor musunuz?

Her zaman projeler ihtiyaçlara göre şekil alır. Proje mimarları bu ihtiyaçlara göre çalışıyor.

Biz bir TV programı yapacağız. Onda Havalimanı'nın son halini paylaşacağız. Bununla biz Türkiye'nin dünyaya bakışını, dünyanın da Türkiye'ye bakışını değiştireceğiz. İlk anlarda burasının yolcu potansiyeli yılda 90 milyon olacak. 2023'te yolcu potansiyeli 150 milyona çıkacak. 150-200 arasında değişebilir. Niye bize hasım, rakip gözüyle bakıyorlar? Türkiye büyüyor, uçuyor. Böyle bir projeyi hazmedemiyor. Kanal İstanbul'un gerekliliği ne? Biz butik şehirler kuracağız. İstanbul'un güzelliğine bir güzellik daha katacağız. Panama'yı dünyada kimse bilmez. Ama Panama Kanalı ile tanınıyor. Süveyş aynı şekilde tanınıyor. İstanbul da böyle tanınacak. Stratejik önemimizi arttıracak. Boğaz o tehditlerden

OHAL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan OHAL'in kaldırılması ile ilgili: "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına seçilmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten Ali Bey açık ara bir başarı elde etti. Doğrusu ben de evvelsi gün arayıp kendisini tebrik ettim. Yeni dönemde o da artık bu beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Sadece ulusal bazda müsabakalar olmayacak. Zannediyorum, hocayla devam etme gibi bir şeyi var. Aykut Hoca ile devam etmeleri, eksiklerin giderilmesi onların sorunudur. TÜm futbolcularla atılacak adımlarda güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın isteriz. Galatasaray iyi bir noktaya gelmiş vaziyette. Orada da Fatih Hoca'nın kendine has üslubu ve ispatlamış olduğu konumu var. Beşiktaş'ta Şenol Hoca zaten tartışılmaz bir durumu var. Kimler gidecek, kalacak bunlar belli değil. Biz de bunları gazetelerden takip ediyoruz. Bizim bu kulüplerimiz, Trabzonspor da dahil. Başakşehir de benim takım. Orada da Abdullah Hoca kendisini ispatlamış vaziyette. Başakşehir'in de ulusal, uluslararası bazdaki başarıları bizleri çok çok sevindirecektir. Kulüplerimize başarılar diliyorum. Artık uluslararası bazda şöyle bir zorlarlarsa biz de iftihar ederiz." ifadelerini kullandı.

KANDİL OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonu hakkında, "Olayın tabi 2 boyutu var. Kandil var Sincar var. Irak'tan Türkiye'ye herhangi bir tehdit olursa, Bağdat yönetimiyle bunu görüşürüz. Bağdat 'ben bunu çözerim' dediği taktirde ne ala. 'Çözemem' derse Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM şöyle demiş böyle demiş... BM'nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Şimdi de konuşuruz. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur'dan. Sincar da küçük bir Kandil'dir aslında." dedi:

Erdoğan, sözlerine şöyle davam etti:

"Artık biz eski Türkiye değiliz. Bu operasyonda (Kandil) İHA'larla SİHA'larla yaptıklarımız var. Ve bir de koordinatların tespitinden sonra F16'larla yaptıklarımız var. Bizim buradaki stratejimiz 'Bir gece ansızın vurabiliriz' oldu."

Demirören Medya grubuna yeni dönemde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazılı-görsel dünyamızda inşallah yeni bir güç kaynağı olur." dedi.

BEDELLİ ASKERLİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik hakkında, "Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran'dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırılısıyla adımı atarız." ifadelerini kullandı.

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