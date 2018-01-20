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Erdoğan'dan 'İşçilere Kadro' Sloganına Tepki: "Şımarmayın"

Kütahya İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalıktan gelen slogana tepki gösterdi ve 'Şımarmayın' sözleri ile tepkisini dile getirdi.

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Erdoğan'dan 'İşçilere Kadro' Sloganına Tepki: "Şımarmayın"

Kütahya İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalabalıktan gelen slogana tepki gösterdi ve 'Şımarmayın' sözleri ile tepkisini dile getirdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 15:33
Erdoğan'dan 'İşçilere Kadro' Sloganına Tepki: "Şımarmayın"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

İl Kongresinde konuşan cumhurbaşkanı Erdoğan, gruptan gelen sloganlara tepki gösterdi. Konuşma esnasında bir grubun "İşçilere kadro" diye slogan atması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşçilerin hepsi kadrolarını almıştır. Aldığını anlamayanlar lütfen gitsinler bunu bilenlerden öğrensinler" cevabını verdi.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"1 milyona yakın insana şu anda kadroları verilmiştir. Ama siz hala 10 kişi 15 kişi bunu anlamış değilsiniz. Bütün bu attığımız adımlar birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını, cesaret edemediğini AK Parti iktidarı olarak bizler yaptık ve 1 milyona yakın taşerona kadrolarını vermek suretiyle iş sahibi yaptık. Yani ne yapıldığını ne edildiğini bilmeden sloganik bir gençlik biz istemiyoruz.''

''Böyle bir şey olamaz.'' diyen Erdoğan, ''Benim Cumhurbaşkanlığımda bir defa bütün elemanlara kadroları verildi ve bu  elemanlar yeni kadrolarıyla en azı 450-500 lira artı zam almak suretiyle 1000 liraya kadar varan artı zamla yollarına davam ediyorlar. Bunu mu söylememi istiyorsunuz ?'' ifadelerini kullandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.01.2018 15:33
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Yorumlar
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Hüseyin 3 saat önce

Aman bi iş yaptın çok 2019 geleydi görüşürüz başına kalkandan ne gelecek hiç birsey madem böle söylenerek iş yaptın bırak git sömürdünüz türkiyeyi

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Yusuf 3 saat önce

Çok iyi yapıyor oy vere vere şımarttılar tabi bir kerede oy vermesinlerde görelim nasılda akıllanıyor.

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