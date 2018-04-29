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Erdoğan'dan Flaş Açıklama: Tam Bir Kırılma Noktasındayız

AK Parti Gençlik Kolları Kongresi''ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon önünde bekleyen kalabalığa açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'dan Flaş Açıklama: Tam Bir Kırılma Noktasındayız

AK Parti Gençlik Kolları Kongresi''ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salon önünde bekleyen kalabalığa açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2018 Pazar 12:19
Erdoğan'dan Flaş Açıklama: Tam Bir Kırılma Noktasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi.

İstanbul'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi''ne katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönüm noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salon dışında bekleyen kalabalığa şunları söyledi:

"Tam bir kırılma noktasındayız zira Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönem noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır.

Tabii bu aralar malum Türkiye'de terörle mücadelemizi, başarılı bir şekilde sürdürüyoruz.

Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de, Bestler Deresi'nde mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Şu anda Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 4 bin 500'e doğru ilerliyor.

Öbür tarafta Kuzey Irak'ta 300'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. İçeride Cudi'de Gabar'da aynı şekilde teröristler etkisiz hale getiriliyor.

Gençler bu heyecanınızı 24 Haziran'a kadar devam ettirmenizi istiyorum. 24 Haziran'da sandıkları hep birlikte patlatalalım.

Biz 81 milyona aşığız, bizde ayrım yok. Biz bu milletin dertlisiyiz, inşallah gelecek daha iyi olacak."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaErdoğanHaber
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