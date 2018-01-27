Erdoğan'dan Flaş Açıklama: "Bazı Belgeler Hazırlatıyorum"

Partisinin Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında CHP'ye sert sözlerle yüklendi.

Ege adaları ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisinden gelen açıklamalara sert sözlerle tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı belgeler hazırlattığını, yakın zamanda bu belgeleri açıklayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada hazırlattığı bu belgeler ile skandal gerçekleri kamuoyına açıklayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Kongresinde yaptığtığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dualarınızla yanımızdasınız. Bizde şunu söylüyoruz askerimizi, ''Sizler dualarımızdasınız''. Evelallah Mehmetçiğimiz yalnız değil. O teröristlere kimler hangi yardımı gönderirse göndersin biz tek bir şeye inandık. Korkma Allah bizimle beraberdir.

Belge Hazırlatıyorum

CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor, tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım. Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Partiye keser. Adaları siz verdiniz siz."

PKK ile Birliktesiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'a da sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana muhalefet teröristlerle beraber cirit atıyor. Kaldı ki bir tane cambaz var. Ahlaken de maalesef adeta sıfırlanmış. Kalkıyor ÖSO'ya terör örgütü diyor. Peki siz kimle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada da şu mesajları verdi:

Afrin Operasyonu var ya... Millet aynen 15 temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor. Gittim, gördüm. Askerimizi gördüm, subaylarımızı gördüm, Allah'ıma hamdettim. Bu sabah itibarıyla 394 terörist etkisiz hale geldi. Ve 20 şehidimiz var. ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere.

Sınırlarımızı taciz edenler, bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecekler. Bu mücadele kararlı bir mücadele. Fırat Kalkanı'nda ilk örneğini verdik. Şu anda Silahlı Kuvvetlerimiz, Hükümetiz ile el ele bu mücadeleyi yürütüyoruz.

Afrin'in kenar kıyılarına gittim. 'İhtiyacınız var mı' dedim. 'Yok' dedi. Olduğu anda beraber gideceğiz.

Kpsscafe.com.tr | Ankara