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Erdoğan Canlı Yayında Müjdeleri Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada Atatürk Havaalanı hakkında müjdeli haberi paylaştı.

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Erdoğan Canlı Yayında Müjdeleri Verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir son dakika açıklaması geldi. Erdoğan yaptığı açıklamada Atatürk Havaalanı hakkında müjdeli haberi paylaştı.

24 Mayıs 2018 Perşembe 00:15
Erdoğan Canlı Yayında Müjdeleri Verdi

TRT canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken Atatürk Havaalanı hakkında da bir müjdeyi paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız. Çok çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız.

Yarın beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içerisinde ne var ne yok, tüm vatandaşlarımıza anlatacağız.

31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak.

(Evinizde iftar yapacak mısınız' sorusuna) İftarı yapmazsak sahuru muhakkak evde yapacağız.

ADAYLARIN SEÇİMLERİ

İki önemli komisyon kurduk. Tüm adaylar komisyonlardan geçti.

7000'i aşkın müracat oldu. 7000'i aşkın kişiler içerisinde 600 adayın olduğu vekil listelerine giremeyenler, eğer samimiyetle gönül verdilerse kardeşlik atmosferi içerisinde kalan 24 Haziran'a kadar süreçte koşturacaklar. AK Parti sıradan bir parti değil. Burası bir davadır. Bu davaya gönül verenler her türlü emeği verecekler. Ben onlara kardeşim gibi bakıyorum.

Kabinedeki bakan sayısı ciddi manada düşecek.

ATATÜRK HAVALİMANI PARK OLACAK

Biz, çevreciyiz ve bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Şimdi yeni bir adım daha atacağız, o da şu; bazı illerimizde 'Millet Bahçeleri' kuracağız.

Atatürk Havalimanı ile bazı illerdeki eski stadları 'millet bahçesi' haline getireceğiz. Şehrin merkezinde istiyoruz ki böyle bir millet bahçesi olsun.

Halkım, cumhurbaşkanlığı görevini ikinci defa şahsıma verirse ben inanıyorum ki güçlü bir parlamento ile beraber verecektir.

300 bine yakın öğretmen ataması yaptık.

Sadece yeni havalimanının yakın bir mesafesine yaklaşık 10 bin konutluk yer kuruyoruz ki oradaki personelin gidiş gelişini zora sokmayalım.

ÖTV'yi kaldırınca yerine neyi koyacaksın? Vergisi olmayan devlet mi var?

Bize ulaşan anketler var. 'Durmak yok yola devam' diyor.

Mersin Akkuyyu'un ardından yeni santrallerin adımı atılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.05.2018 13:48
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaErdoğanAtatürk Havaalanı
Yorumlar
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Ferhat c. 15 saat önce

Öğretmene atama

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oguz 14 saat önce

valla eyt sorunu cozulmeli yoksa oy yok hapsane affina cumhur baskani gibi bende karsiyim sen adami gasp et ondan sonra kader mahkumuyum yok ogle bi dunya Allah akil vermis af cikmasi issizlik diz boyu bunlarda cikarsa gene ayni olacak farkli bir sey yapmicak cunku gercekten is yok

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Sibel 3 saat önce

Sadece su oy zamanlarinda atama olmasin insanlar atanmak icin secimi beklemesin. Istihdami arttirin. Ogretmenlere atama diyoruz onceden yilda 2 atama olurken simdi 1 atamayi 2 yilda yapiyorlar. Biktik,usandik,ucretli ogremenlere daha fazla hak verin atama yapmiyirsaniz hakkimizi verin

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yüksel 2 saat önce

uzman erbaşlara lütfen kadro

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