Erdoğan Canlı Yayında Konuşurken Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Paylaşım

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklarken Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"#CBErdoğan #Ankara’da vaatleri açıklıyor. Salon heyecansız. Ara ara sesini yükseltip çoşkuyu arttirmaya çalışıyor. Nedeni iktidarda olup da hala “ecek, acakla” konuşması olabilir. Salonda metal yorgunluğu var gibi... #CB ek gösterge 3600 dedi."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA