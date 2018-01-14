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Erdoğan 'Cambaz' Demişti: Kim Olduğu Ortaya Çıktı

FETÖ davalarının sulandırılmaya başlaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cambaz olarak nitelendirdiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

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Erdoğan 'Cambaz' Demişti: Kim Olduğu Ortaya Çıktı

FETÖ davalarının sulandırılmaya başlaması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cambaz olarak nitelendirdiği kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

14 Ocak 2018 Pazar 09:25
Erdoğan 'Cambaz' Demişti: Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka raporu oluşturmuş” sözleri ile tasvir ettiği kişinin Ali Yazıcı olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ'nün davaları sulandırmaya yönelik gayretleri için söylediği, "Benim kurmay subayım da ayrı bir cambaz. Psikiyatrik bir vaka olduğuna dair raporlar oluşturmuş" sözündeki darbeci kişinin Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Ali Yazıcı olduğu ortaya çıktı.

Psikolojik Rahatsızlık Varmış Gibi

Sabah Gaztesinden Ersan Atar'ın kaleme aldığı haberine göre göre Yurtta Sulh Konseyi üyeleri arasında yer alan ve Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanmakta olan darbeci eski Kurmay Albay Yazıcı, davadaki alt rütbedeki sanıkların kendisi aleyhine beyanlarda bulunmaya başlaması üzerine psikolojik rahatsızlığı varmış gibi göstermek için girişimlerde bulunmaya başladı. Önceleri sürekli kendini Sincan Cezaevi'ndeki psikoloğa sevk ettiren Yazıcı, cezaevi yönetimi tarafından bu yönüyle de gözlem altına alındı. Psikoloğa gideceği ve bu amaçla koğuşta hazırlandığı sıralarda anormal tepkileri gözlenen Yazıcı günün diğer bölümlerinde daha normal davranışlar sergiledi. Cezaevi yönetimi buna rağmen, olası bir intihar vakası yaşanmaması için darbeci Yazıcı'nın psikoloğa sevki işlemlerini yerine getirdi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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