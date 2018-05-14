Erdoğan : Bugünün Kudüs'ü Kaybettiğimiz Gün Olmasına İzin Vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan :Birleşik Krallık ziyaretim kapsamında, geleceğimizin teminatı, ülkemizin umudu siz genç kardeşlerimle Londra'da bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu güzel toplantıya vesile olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Eğitim hayatınızın her aşamasında sizlere rabbimden başarılar niyaz ediyorum. Bugün İsrail terörüne kurban verdiğimiz Gazze'li şehitlerimize, Filistinli şehitlerimize yüce mevladan rahmet niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerime acil şifalar temenni ediyorum.

55 ŞEHİT, 2 BİN 500 YARALIMIZ VAR

Bugün Filistin'de yaşanan hadiselerde 55 şehit, 2500 civarı yaralımız var. Bu yaralılar arasında durumu ağır olanlar bulunuyor. Ne yazıkki onlara ilaç ulaştırmakta sıkıntı çekiyoruz. Ben bu insanlık dramını bu soykırımı hangi taraftan olursa olsun ister ABD, ister İsrail , lanetliyorum. Buna sessiz kalanlara kusura bakmayın onları da lanetliyorum. Zira herhangi bir yerde bu tür hadiseler olduğu zaman, ülkemizi ziyarete gelenler bizlerle görüştükleri zaman, teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere en ufak ses çıkarmıyorlar. Şu anda İsrail devlet terörü estirmektedir.

İSRAİL BİR TERÖR DEVLETİDİR

İsrail bir terör devletidir. Bir terör devleti olarak attığı adımlarla bunu ispatlamaktadır. Ne yazıkki ABD PKK ile DEAŞ'a mücadele ettiğini söyleyerek nasıl işbirliği yapıyorsa, burada da israille acımasız şekilde işbirliğine girmiştir. İsrail'in yaptığı soykırımdır. Bunu ilk kez bugün yapmıyor. Taa 1948'den itibaren biliyorsunuz bu işgal devam ediyor. Küçüle küçüle küçüle filistin bugün bir avuç yerde kaldı. Şimdi buradan da atmanın gayretindeler. Gayri meşru karara karşı sadece demokratik hakkını kullanan sivillere yönelik bu saldırılar İsrail'in çirkin yüzünü ortaya koymuştur. Saldırı haberini aldıktan sonra Sn. Başbakanla diğer arkadaşlarla görüştük.

TÜRKİYE VAHŞETE TEPKİ İÇİN BAZI KARARLAR ALDI

Türkiye olarak yaşanan vahşete tepkimizi ortaya koymak için bazı kararlar aldık. Ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik, ayrıca dönem başkanlığını yürüttüğümüz islam işbirliği teşkilatını olağanüstü toplantıya çağrıyoruz. Cuma günü sabahdan öğleye kadar olağanüstü toplantımızı yapacağız. Öğleden sonra yenikapı meydanında dev buluşmamızı zulme karşı inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun yanında BM Genel Kurulunu acil toplantıya davet ediyoruz, yarın TBMM'de özel gündemle toplanacak, ayrıca filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Cuma günü atacağımız adımı İstanbul'da düzenlerken, Pazar günü Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz. Ramazan ayı boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı olarak üye ülkelerde yardım kampanyası düzenleyeceğiz. Liderleri bir taraftan şahsım, başbakanları başbakanımız, dışişleri bakanlarını dışişleri bakanımız arayacaklar.

BÜYÜKELÇİLER TÜRKİYE'YE ÇAĞRILIYOR

Kızılay'ımız Gazze'de bugün 100 bin dolarlık acil alım yaparak bu yardımları ulaştırmaya başladı. AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda gazzedeki yaralıların tahliyesi için çalışmalar başladı.

İstişarelerde bulunmak üzere Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi Türkiye'ye çağrıyoruz.

Bugün zulme ve haksızlığa karşı insanlığın dayanışma günüdür. Bugün sağduyu sahibi tüm inanç mensuplarını bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağrıyoruz. Bugün Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz.