Erdoğan, Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı

Törende; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, yüksek yargı temsilcileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP lideri Mustafa Destici, siyasi parti temsilcileri ve diğer devlet erkânı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere yazdığı metni okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel deftere yazdığı metinde şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin ilanının 95’inci yıl dönümünde Türk milletini temsilen büyük bir gurur ve heyecanla manevi huzurundayız. Bu vesileyle, siz ve silah arkadaşlarınız başta olmak üzere, tüm gazilerimizi saygıyla yâd ediyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bugün Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünü dünyanın en prestijli projelerinden olan İstanbul’daki yeni havalimanımızın açılışını yaparak kutluyoruz. Ekonomimizi hedef alan saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu tarihî açılış, Türkiye’nin gücünün, kararlığının, 95 yılda elde ettiği başarıların da bir sembolüdür. Ruhunuz şad olsun.”