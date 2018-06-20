Erdoğan Açıkladı: Kandil'de Lider Takımını Hallettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında turlarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü adresi Şanlıurfa oldu. Erdoğan Şanlıurfa'da düzenlediği mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Erdoğan, Kandil'de lider takımının etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Çoğu gitti azı kaldı. Urfa sınırının hemen ötesi bir terör örgütünden bir başka terör örgütüne devredildi. Dün DEAŞ varken orada kendilerini güvende hissetmeyenler, bugün de kendilerini güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyorlar. Türkiye önce Cerablus’ta El Bab’a kadar olan kısmı sonra da Afrin’i güvenli haline getirdi. Bu bölgelere 200 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü.

Şimdi Amerika ile anlaşarak Münbiç’i güvenli hale getiriyoruz. Münbiçli Arap kardeşlerim de topraklarına geri dönmüyorlar, dönecekler. İdlib’de oluşturduğumuz 12 gözlem noktasıyla bu bölgenin de güvenli hale gelmesi için adımlarımızı atıyoruz.

Kandil’e ilk operasyonumuzu 20 uçakla yaptık, 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halindeki bunların lider takımını hallettik. Sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle yakında buraları da teröristlerden arındırıp, asli sahibi olan Arap Kürt Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz."

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