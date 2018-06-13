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Erdoğan: 20 Bin Yeni Atama Daha Yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlediği mitingde konuşuyor. Rize'de hemşerilerinden hem AK Parti hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor oy beklediğini söyleyen Erdoğan, Rize'ye yönelik projelerin artacağını söyledi. 

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Erdoğan: 20 Bin Yeni Atama Daha Yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlediği mitingde konuşuyor. Rize'de hemşerilerinden hem AK Parti hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor oy beklediğini söyleyen Erdoğan, Rize'ye yönelik projelerin artacağını söyledi. 

13 Haziran 2018 Çarşamba 18:17
Erdoğan: 20 Bin Yeni Atama Daha Yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de düzenlediği mitingde konuşuyor. Rize'de hemşerilerinden hem AK Parti hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor oy beklediğini söyleyen Erdoğan, Rize'ye yönelik projelerin artacağını söyledi. 

Bir vatandaşın öğretmen atamalarına ilişkin seslendiğini gördü. Burada öğretmen atamalarıyla ilgili gerekli her türlü adımın atıldığını, boş hayal verilemeyeceğini söyleyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Herkesi alacağız' şeklinde açıklamaları olduğunu söyleyerek "Çünkü Kılıçdaroğlu ne kadar varsa gelsin alırım diyor. Biz sadece alabileceğimizi söylüyoruz. Şu anda 20 Bin Öğretmen Daha Alacağız  Biz Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmanın hayalini kuruyoruz. Biz ülkemizi muassır medeniyetlerin seviyesinin üzerine çıkarmanın tasasını yaşıyoruz. 80 milyona hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz." dedi.

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Serdar 2 saat önce

Al birini vur ötekine hepsi yalancı.

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