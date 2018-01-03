Engelli Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmen Serbest Bırakıldı

Bucak'ta 11 yaşındaki engelli öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırılan ve daha sonra Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan öğretmen İ.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde 11 yaşındaki engelli öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüleri ile gündeme bomba gibi düşen cani öğretmen görevden uzaklaştırılmıştı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan İ.B gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B'nin çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAYNAK: SONDAKİKA.COM

