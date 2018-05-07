Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Engelli Kadını Darp Eden Komşular Serbest Bırakıldı!

Muğla'da engelli komşularını öldüresiye darp ettiği öne sürülen kişiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

banner396

Engelli Kadını Darp Eden Komşular Serbest Bırakıldı!

Muğla'da engelli komşularını öldüresiye darp ettiği öne sürülen kişiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:21
Engelli Kadını Darp Eden Komşular Serbest Bırakıldı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan bedensel engelli 42 yaşındaki Meliye Arslan'ın, tartıştığı komşusu A.K. ile 2 yakını tarafından feci şekilde darp edilip, tekerlekli sandalyeden yere itildiği öne sürüldü.

Bacakları kırılan ve başını yere çarptığı belirlenen Arslan'ın şikayeti doğrultusunda yakalnarak gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. A.K. ve 2 yakını tutuksuz yargılanmak üzere çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.  

Meliye Arslan, basın mensuplarına olayla ilgili, "A.K. ve yakınları ile daha önce de sorun yaşamıştık. Konuyu muhtara ilettim; ancak ilgilenmedi. Olay günü de tarlasından topladığı ot ve çöpleri evimin önüne atınca kendisini uyardım. Yakınları ile üzerime yürüdüler. Ü.K., beni akülü tekerlekli sandalyemden itti. İki bacağımda kırık var. Şu an için vücudumdaki ödem nedeniyle ameliyat olamıyorum" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Engelli KadınEngelli Kadını Darp Ettiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salih Mirzabeyoğlu'nun Beyin Ölümü Gerçekleşti
Salih Mirzabeyoğlu'nun Beyin Ölümü Gerçekleşti
Bakan Gül'den 15 Bin Kamu Personeli Alımı Paylaşımı
Bakan Gül'den 15 Bin Kamu Personeli Alımı Paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Cevap 'Kabul Ederim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye Cevap 'Kabul Ederim'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim