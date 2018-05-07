Engelli Kadını Darp Eden Komşular Serbest Bırakıldı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan bedensel engelli 42 yaşındaki Meliye Arslan'ın, tartıştığı komşusu A.K. ile 2 yakını tarafından feci şekilde darp edilip, tekerlekli sandalyeden yere itildiği öne sürüldü.

Bacakları kırılan ve başını yere çarptığı belirlenen Arslan'ın şikayeti doğrultusunda yakalnarak gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. A.K. ve 2 yakını tutuksuz yargılanmak üzere çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Meliye Arslan, basın mensuplarına olayla ilgili, "A.K. ve yakınları ile daha önce de sorun yaşamıştık. Konuyu muhtara ilettim; ancak ilgilenmedi. Olay günü de tarlasından topladığı ot ve çöpleri evimin önüne atınca kendisini uyardım. Yakınları ile üzerime yürüdüler. Ü.K., beni akülü tekerlekli sandalyemden itti. İki bacağımda kırık var. Şu an için vücudumdaki ödem nedeniyle ameliyat olamıyorum" ifadelerini kullandı.

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