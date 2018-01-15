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Engelli Genci Öldüresiye Döven Üniversite Öğrencileri Hakkında Karar Verildi

Adana'da işitme engelli genci dolmuşta öldüresiye döven 4 üniversite öğrencisi hakkında karar verildi.

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Engelli Genci Öldüresiye Döven Üniversite Öğrencileri Hakkında Karar Verildi

Adana'da işitme engelli genci dolmuşta öldüresiye döven 4 üniversite öğrencisi hakkında karar verildi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 21:09
Engelli Genci Öldüresiye Döven Üniversite Öğrencileri Hakkında Karar Verildi

Skandal haberin bugünkü adresi Adana oldu. Adana'da meydana gelen olayda, işitme engelli bir genç otobüste 4 kişi tarafından vahşice dövülmüştü. Alınan son bilgilere göre engelliyi döven dört kişi "birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Adana'da toplu taşıma aracında işitme engelli 20 yaşındaki Ağit Acun'u, darp eden üniversite öğrencileri 20 yaşındaki Ahmet G. ile arkadaşları yine 20 yaşındaki Çağrı Can Ç., 20 yaşındaki İsmail K. ve 19 yaşındaki Ahmet B  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı zalıların ifadesini alarak tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Savcı sevk yazısında, kamera görüntüleri, mağdurun engelli olması, şüpheli sayısı, olayın gelişim şekli irdelendiğinde evine gitmek için dolmuşa binen engeli bir gencin tanımadığı kişiler tarafından vücudunda kırıklar oluşacak şekilde darp edilmesinin toplum vicdanında açtığı yara suçunun işlendiği hal ve koşullar nedeniyle meydana gelen kamu düzeninin bozulmasından dolayı 4 zanlının tutuklanmasını iskedi.

Zanlılar sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "birden fazla kişiyle vücutta kırık, oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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