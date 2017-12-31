En Güzel Yeni Yıl Mesajları ! Whatsapp, İnstagram, Facebook 2018 Resimli Yılbaşı Kutlama Mesajları
Yeni yıl geldi çattı. 2017'nin son günü için artık saatler kaldı. Dünyanın her yerinde yeni yıl kutlamaları başlarken, google her sene olduğu gibi bu yıl da yeni yıl öncesi logosunu 2018 temalı doodle ile değiştirdi. Sevdiklerine yeni yıl mesajı göndermek isteyen kişiler için en güzel yeni yıl mesajlarını derledik. Resimli ve en çok beğenilen yeni yıl mesajları :
*Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2018 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!
*Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!
*Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
*Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara!
*Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
*Yeni yıl; Türkiye için umutlu, bereketli, 2017'de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz... Nice yıllara...
*Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...
*Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim.
*Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu yıllar..
*Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
*Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun..
*Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!
- Yeni yıl ülkemiz ve milletimiz için bereketli ve hayırlı olsun. Yeni yılınız kutlu olsun.
- 2018 yılının başta aileniz olmak üzere dünyadaki tüm insanlar için huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.
- 2018 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim. Yeni yılınız kutlu olsun.
- 2018 yılında da birlik ve beraberliğimizin devam etmesini ve yeni yılın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
- 2018 yılının birlik ve beraberliğimizi, toplumsal huzurumuzu artırmasını, şehrimize, ülkemize ve tüm dünya’ya barış, başarı, sevgi, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum
- Yeni yıl hepimize iyilikler, güzellikler, aydınlıklar ve barış getirsin. Yeni yıldan en büyük dileğimiz bu...
- Yeni yılın Anadolu’muz kadar bereketli, Ege’miz kadar heybetli, Akdeniz’imiz kadar sıcak, Marmara’mız kadar birleştirici, Karadeniz’imiz kadar hareketli ve Doğu’muz kadar bütünleştirici olması dileklerimle
- 2018 yılının tüm Türkiye ve dünyada çocukların, kadınların ve insanlığın yaşadığı, yıllardır süregelen zulümlerin ve zorbalıkların son bulduğu, demokrasi ve hukukun egemen olduğu, barış, kardeşlik ve huzurun kol kola gezdiği, bir yıl olmasını temenni ediyorum.
- Hayallerin ve umutların gerçeğe dönüştüğü, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum.
- Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı kendisine şiar edinmiş büyük milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle 2018’in, yeni umut ve başarılara zemin oluşturmasını diliyorum.
- 2018 yılının ülkemize, milletimize ve tüm mazlum milletlere hayırlar getirmesini diliyorum
- 2018 yılının insanlık alemine barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.
- 2018 yılına iyiliğin, kardeşliğin, sevginin, saygının, birlik ve beraberliğin hakim olması dileklerimle yeni yılın sağlık getirmesini temenni ediyorum
- Çalışmalarımızın karşılığını aldığımız bir yıl olması umuduyla 2018’in tüm dünyaya huzur, barış; ülkemize ve camiamızı sonsuz başarılar getirmesini temenni ediyorum.
- 2018 yılının ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa güven, huzur, mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum”