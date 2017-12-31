En Güzel Yeni Yıl Mesajları ! Whatsapp, İnstagram, Facebook 2018 Resimli Yılbaşı Kutlama Mesajları

Yeni yıl geldi çattı. 2017'nin son günü için artık saatler kaldı. Dünyanın her yerinde yeni yıl kutlamaları başlarken, google her sene olduğu gibi bu yıl da yeni yıl öncesi logosunu 2018 temalı doodle ile değiştirdi. Sevdiklerine yeni yıl mesajı göndermek isteyen kişiler için en güzel yeni yıl mesajlarını derledik. Resimli ve en çok beğenilen yeni yıl mesajları :

*Sevgi bestesinin tınılarını tüm insanların yüreğinde hissedeceği, hüzünlerinizin dostluklarla silineceği, ümitlerinizin hiç bitmeyeceği, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yılı sevdiklerinizle birlikte geçirmeniz dileğiyle. 2018 yılı size sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirsin! Neşe dolu bir yıl geçirin!

*Yaşamın kaynağı Sevgi ise sevgi bir tutku, tutku bir amaç, amaç bir şeyleri birileriyle paylaşmaksa, paylaşmak dostluk, dostluk hatırlamaksa eğer hep aklımdasınız! Yeni yılda dostluğumuzun daha da pekişmesi ve ebedi olması dileğimle daha nice MUTLU YILLAR!

*Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

*Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara!

*Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

*Yeni yıl; Türkiye için umutlu, bereketli, 2017'de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz... Nice yıllara...

*Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle...

*Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim.

*Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu yıllar..

*Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

*Yeni yıl bizlere kutlu olsun.. Yeni yıl sizlere de kutlu olsun.. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun..

*Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Mutlu Yıllar!