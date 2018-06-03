En Az Ortaöğretim Mezunu Kamu Personeli Alınacak! (Başvurular Başlıyor)

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlıyor. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 2016 KPSS puanlarıyla gerçekleştireceği personel alımı için başvuru süreci 4 Haziran 2018 tarihi itibariyle başlıyor. Sağlık Personeli, Büro Pesoneli, Teknisyen, Biyolog, Mühendis, Hemşire , Laborant ve İKM unvanları için gerçekleştirileceği belirtilen alımlara başvurmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarına uyması gerekiyor. Başvuru Genel Şartları şu şekilde olacak:

Başvurular yarından itibaren www.atk.gov.tr üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin 22 Haziran 2018 saat 17.00'de sona ereceği bildirildi.