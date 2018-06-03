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En Az Ortaöğretim Mezunu Kamu Personeli Alınacak! (Başvurular Başlıyor)

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlıyor.

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En Az Ortaöğretim Mezunu Kamu Personeli Alınacak! (Başvurular Başlıyor)

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlıyor.

03 Haziran 2018 Pazar 11:45
En Az Ortaöğretim Mezunu Kamu Personeli Alınacak! (Başvurular Başlıyor)

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 200 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlıyor.  Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 2016 KPSS puanlarıyla gerçekleştireceği personel alımı için başvuru süreci 4 Haziran 2018 tarihi itibariyle başlıyor.  Sağlık Personeli, Büro Pesoneli, Teknisyen, Biyolog, Mühendis, Hemşire , Laborant ve İKM unvanları için gerçekleştirileceği belirtilen alımlara başvurmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru genel ve özel şartlarına uyması gerekiyor. Başvuru  Genel Şartları şu şekilde olacak: 

Başvurular yarından itibaren www.atk.gov.tr üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin 22 Haziran 2018 saat 17.00'de sona ereceği bildirildi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 03.06.2018 11:47
Anahtar Kelimeler:
En Az Ortaöğretim MezunuAdli Tıp Kurumu Personel Alımı
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Bekir bozkurt 4 saat önce

Ya 2016 kpss ilemi alinacak yoksa direkmi

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