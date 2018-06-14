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En Az Ortaöğretim Mezunu İtfaiye Eri Alınacak! İşte Şartlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri alımı için başvuru süreci 11 Haziran 2018 tarihinde başlamıştı.

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En Az Ortaöğretim Mezunu İtfaiye Eri Alınacak! İşte Şartlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri alımı için başvuru süreci 11 Haziran 2018 tarihinde başlamıştı.

14 Haziran 2018 Perşembe 14:51
En Az Ortaöğretim Mezunu İtfaiye Eri Alınacak! İşte Şartlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın itfaiye eri alımı için başvuru süreci 11 Haziran 2018 tarihinde başlamıştı.  Başvurular internet üzerinden 25 Haziran 2018 tarihine kadar online yapılabilecek. Başvuruda bulunacak adayların İBB tarafından yayımlanan ilanda belirtilen başvuru özel ve genel şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Buna göre başvuru genel şartları aşağıdaki gibi olacak: 

Başvuru Özel Şartları Aşağıdaki Gibi Olacak

Başvuru ekranında adaylardan nüfus cüzdanı aslı ya da kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi, mezuniyet belgesi ya da kurum tarafından onaylanan fotokopi, 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı, sürücü belgesinin aslı ya da kurum tarafından onaylanan fotokopisi, 2 adet biyometrik fotoğraf.

Başvuru yeri başvuru şekli ve süresiyle ilgili İBB'den yapılan duyuruda ayrıca şu ifadelere yer verildi : Adaylar 11/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeItfaiye Eri
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