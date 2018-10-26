En Az Lise Mezunlarına Konaklama, Yardım, Vergisiz Yüksek Maaş ve DOHA'da Yaşama İmkanı

Katar Hava Yolları Türkiye ile Katar arasında yapılan sefer sayısının artması nedeniyle Türkiye'ye özel çok sayıda yeni sefer düzenlemesi yaptı. Buna ek olarak doğan kabin görevlisi ihtiyacını da Türkiye'den karşılamayı isteyen Katar Hava Yolları 3 Kasım 2018 tarihinde Kabin Görevlisi İşe Alım Etkinliği düzenleyecek.

Katar ile Türkiye arasında hafta 48 sefer dğzenlemeyi planlayan Katar Hava Yolları ilana çıktı ve ilan da ''konaklama, yardım, vergisiz maaş ve Doha şehrinde yaşama imkanı'' ile ilanını ön plana çıkarmayı hedefledi.

Başvuru koşulları da açıklanan ilana Türk Kabin Görevlisi ibaresi önemli olarak nitelendirildi.

Katar Havayolları 3 Kasım cumartesi günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında İstanbul Grand Hyatt Otel'de kabin görevlisi alım etkinliği düzenleyecek.

BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

En az 21 yaşında olmak,

Parmak uçlarından yükselerek en az 212 cmlik bagaj boyu yüksekliğe ulaşabilmek

Yazılı ve konuşma olarak akıcı, anlaşılır ve iyi derecede İngilizce'ye sahip olmak



Katar'ın Doha kentine taşınmaya ve Doha'da yaşamaya istekli olmak,

En Az Lise Mezunu olmak,



Sağlık sorunu bulunmamak, sağlıklı ve fit bir görünüme sahip olmak,



Kaynaklar; DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA