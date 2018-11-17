emniyet müdürü kızına ceza yazan polisi ödüllendirdi

Güzel ülkemizden güzel ve ahlaklı haberlerde geliyor. Birçok yolsuzluk ve torpil haberlerinin yanı sıra bu kez Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın araba kullanırken cep telefonu ile konuşan kızına ceza yazan trafik polisini ödüllendirdiği ortaya çıktı.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevli polis memuru, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın kızı Gizem Aydın'ı trafikte seyir halindeyken telefonla konuşurken gördü ve aracı durdurdu.



Polis memuru Gizem Aydın'a,"Seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak" suçundan para cezası uyguladı. Emniyet Müdürü'nün kızı olduğunu ifade eden genç kıza "ben görevimi yapmak zorundayım, bu şekilde insanların hayatını tehlikeye atıyorsunuz" diyerek cezayı yazdı.

Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, kısa süre sonra durumdan haberdar oldu. Emniyet Müdürü cezayı kesen polis memurunu takdirname ile ödüllendirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, trafik kurallarına herkesin uyması gerektiğini belirterek, "İlk önce bizler trafik kurallarına riayet etmeliyiz. Daha sonra ise vatandaştan uymasını beklemeliyiz. Kızıma ceza yazan polise takdirname verdim. Arkadaşımız görevini yapmış. Trafikte seyrederken telefonda konuşulmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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