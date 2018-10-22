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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Anlamlı Video!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türk Polis Teşkilatı ismiyle resmi paylaşımlar yaptığı Twitter hesabından ''Trafikte Cep Telefonu Kullanmak Kaza Olasılığını 4 Kat Artırır'' notuyla anlamlı bir video paylaştı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Anlamlı Video!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türk Polis Teşkilatı ismiyle resmi paylaşımlar yaptığı Twitter hesabından ''Trafikte Cep Telefonu Kullanmak Kaza Olasılığını 4 Kat Artırır'' notuyla anlamlı bir video paylaştı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 11:33
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Anlamlı Video!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türk Polis Teşkilatı ismiyle resmi paylaşımlar yaptığı Twitter hesabından ''Trafikte Cep Telefonu Kullanmak Kaza Olasılığını 4 Kat Artırır'' notuyla anlamlı bir video paylaştı.

Trafikte Cep Telefonu Kullanmak Kaza Olasılığını 4 Kat Artırır, Cezası için değil hayatınız için kurallara uyun mesajı veren videoda ailesi ilebirlikte araçta seyir halindeyken cep telefonunda annesiyle konuştuğu anlaşılan bir sesin altında yola saçılmış kaza yapan aracın parçaları görülüyor, kadraj ilerledikçe üzerinde annem yazan açık halde bulunan bir cep telefonu görülüyor.

İşte Emniyet'in o anlamlı paylaşımı;

Trafikte Cep Telefonu Kullanmak Kaza Olasılığını 4 Kat Artırır pic.twitter.com/vhlKOv5vRc

— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) 22 Ekim 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.10.2018 16:16
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