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Emirates Yeni Personel alımı için Türkiye'ye Geliyor! 74 Bin Lira Maaş ve Ev Verecek!

Pilot yetersizliği yüzünden son zamanlarda sıkıntılı günlewr geçiren Emirates Havayolları Türkiye'ye pilot transferi için geliyor.

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Emirates Yeni Personel alımı için Türkiye'ye Geliyor! 74 Bin Lira Maaş ve Ev Verecek!

Pilot yetersizliği yüzünden son zamanlarda sıkıntılı günlewr geçiren Emirates Havayolları Türkiye'ye pilot transferi için geliyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:15
Emirates Yeni Personel alımı için Türkiye'ye Geliyor! 74 Bin Lira Maaş ve Ev Verecek!

Pilot yetersizliği yüzünden son zamanlarda sıkıntılı günlewr geçiren Emirates Havayolları Türkiye'ye pilot transferi için geliyor.

Emirates A380 ve Boeing 777 tipi uçakların ikinci pilotuna kira yardımıyla birlikte 56 bin TL, kaptan pilota ise 74 bin TL tutarında maaş veriyor.  Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Emirates geçtiğimiz günlerde Kabin Memuru alımı için geldiği Türkiye'ye bu sefer Pilot alımı için geliyor. Pilot sıkıntısının giderilmesi için İstanbul ve Antalya'da işe alım günleri düzenleyeceğini duyuran firma, İstanbul'da 22 Haziran Cuma günü Elite World Business Hotel'de, Antalya'da 23 Haziran'da Crowne Plaza'da işe alım günü düzenleyecek.

Görüşmede pilot adayları, işe alım süreciyle ilgili hem bilgi alacak, hem de diğer Emirates çalışanlarıyla görüşerek Emirates çalışanı olmanın avantajları hakkında bilgi edinecek. Emirates çalışanlarına kira yardımı yapmasının yanı sıra çalışanlarının her türlü elektrik, su, telefon gibi ihtiyaçlarını karşılamasıyla dünyada çalışanlarına en çok değer veren firmalar arasında gösteriliyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 13.06.2018 17:15
Anahtar Kelimeler:
EmiratesEmirates Personel Alım
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