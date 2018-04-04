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Emekliye Ayrılan Necati Şentürk Böyle Uğurlandı

Kırşehir Valiliği görevini yürütürken geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılan Necati Şentürk için uğurlama töreni düzenlendi.

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Emekliye Ayrılan Necati Şentürk Böyle Uğurlandı

Kırşehir Valiliği görevini yürütürken geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılan Necati Şentürk için uğurlama töreni düzenlendi.

04 Nisan 2018 Çarşamba 16:23
Emekliye Ayrılan Necati Şentürk Böyle Uğurlandı

 Kırşehir Valisi olarak 3.5 sene görev yapan ve kısa süre önce emekliye ayrılan Necati Şentürk için Valilik Konağı önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Törende kendisini uğurlamaya gelen vatandaşlara seslenen Şentürk, 41 yıllık devlet görevini emekliye ayrılarak sonlandırdığını belirterek, "Kolay değil arkadaşlar, 41 yıl birçok kademede görev yaptım. Edirne'den Hakkâri'ye kadar her yerde görev yapmışsınız, terörle çok ciddi mücadele etmişsiniz ve Siirtt'e yaptığımız terörle mücadele de Genelkurmay’da paşalara ders olarak anlatılmış. Böyle mücadeleler vermişiz sonra 11 yıl valilik yapmışız, Siirt Valiliği, Yozgat Valiliği ve Kırşehir Valiliği. Ama çok bahtiyarım ki meslek hayatımı Kırşehir'de sonlandırdım. Çünkü Kırşehir'deki gönül dostlarım çok farklı, Kırşehir halkı çok vefalı, herkes beni unutur ama Kırşehir halkı beni asla unutmaz. Kırşehir bizi seviyor, biz de Kırşehir'i seviyoruz.

Dolayısıyla Kırşehir'le olan gönül bağımızı, gönül köprümüzü hiç bozmayız, ikrarımızdan da dönmeyiz hiçbir şekilde. Mahkeme kadıya mülk değil, her şeyin sonu var, ben devlet şahıslarına kaim değil, devleti ebed müddet diyoruz. Ama kıyamete kadar tabi ebed müddet değil tabii kıyamete kadar devletlerin ömrü var ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ömrünü inşallah kıyamete kadar devam edecek." dedi.

 Kendisinden sonra gelecek gençlere güvendiğini belirten Şentürk, Kırşehir'e güzel hizmet sunduklarını söyledi. 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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