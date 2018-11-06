“Emeklilikte yaşa takılanlar devletten bağış değil, kazanılmış haklarını istiyor”

Gürer, 47 yaşında emekli olan ve bugün sarayda tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırken, kendi maaşına yüzde 26 zam yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hak arayan EYT’lere ‘türedi’ yakıştırması yapmasını da kabul edilemez olduğu söyledi.

1999 yılından önce erkeklerin 25 yıl kadınların ise 20 yıl çalışarak ve 5 bin gün prim ödeyerek emekli olabildiklerini hatırlatan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu tarihte çıkarılan bir kanunla, prim ve gün sayısını doldurmuş olsa bile emekli olabilmek için yaş sınırı getirildiğini söyledi.

Gürer, 2006 yılında yapılan düzenleme ile erkeklerin emekli olabilme yaşının 65’e çıkarıldığını anımsattı. Gürer, Türkiye’de ilk defa bir Kanunun geriye dönük işletilerek, binlerce emekli adayının da mağdur edildiğini belirtti.

'MAĞDURLARIN HAKKINI KİM KORUYACAK?'

Emeklilikte yaşa takılanların devletten bağış değil, sadece çalışarak ve prim ödeyerek kazandıkları emeklilik haklarının verilmesini istediklerini ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanlar, çalışarak ve primlerini ödeyerek, emekliliklerini hak ettiler ama devlet bir kanun çıkararak, ‘emekli olamazsın, yaşını beklemek zorundasın’ diyor. Belirlenen yaşa gelinceye kadar da sağlık güvencesinden faydalanamıyor. Bu kişiler belli bir yaştan sonra başka bir yerde de çalışamıyor. Sağlık hizmeti alamayan bu mağdurların hakkını kim koruyacak?” diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizdeki mülteci konumunda bulunan Suriyeliler için devletin 35 milyar dolar harcadığını, bunların sağlık giderleri ve ilaçlarının bedelsiz olarak karşılandığını belirterek, “Böyle bir ortamda emeklilikte yaşa takılan binlerce mağdur ‘bana hakkını verin’ dediği zaman tukaka ilan ediliyor” şeklinde konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanların emeklilik haklanın verilmesi durumunda bütçenin ciddi sarsıntı yaşayacağı şeklinde kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığına da dikkat çeken CHP Milletvekili Gürer, “ Kamuoyuna açıklanan rakamlar gerçekçi değil, cumhurbaşkanı 700 milyar liraya mal olacağını söylüyor. Yapılacak düzenlemeden kaç kişi faydalanacak? Bu rakam nasıl ortaya çıktı? İktidar para toplayacağı yerde hemen kanun çıkarabiliyor. Trafik cezalarını 3-5 katına çıkarabiliyor ama hak ettiğini isteyene geldiği zaman ortadan iktidar yok” diye konuştu.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

TBMM’de 26. Dönemde emeklilikte yaşa takılanlar için kanun teklifi verdiğini, 27. Dönemde de bu teklifini yinelediğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, “Grup başkanvekillerimiz kanun tekliflerinin komisyon götürülmesi için talepte bulundu. 45 gün içinde bu teklifler komisyonu götürülmez ise CHP olarak doğrudan meclise indireceğiz. Mecliste siyasi partilerin tavrını göreceğiz” dedi.

AKP iktidarının amaca hizmet etmeyen bir düzenleme ile emeklilikte yaşa takılanlara haklarını vermiş gibi göstererek vatandaşı yerel seçime kadar oyalama taktiği güdebileceğine işaret eden Gürer, “Aynı şekilde taşeronların kadroya alınması sürecinde de insanlar yine iktidar tarafından yanıltıldı. Taşeron sorunu çözüldü diyerek, binlerce taşeron işçi mağdur edildi” ifadelerini kullandı.

'SOSYAL DEVLET YURTTAŞLARIN HAKLARINI KORUMAK ZORUNDA'

Sosyal devletin yurttaşların haklarını korumak zorunda olduğunu, mağdurların mağduriyetlerinin çözüm adresinin de TBMM olduğunu belirten Gürer, “Emeklilikte yaşa takılanların durumu çok vahim. 20 yıl, 25 yıl çalışıp devlete olan prim borcunu ödeyip emekliliğini hak eden ancak çıkarılan bir kanunda yaş beklemek zorunda kalan binlere mağdur var” dedi.

Gürer, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 47 yaşında emekliği olduğunu, bugün tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını, buna rağmen kendi maaşına bütçeden yüzde 26 oranında zam yaptığını ifade etti.

Gürer, emeklilikte yaşa takılanların taleplerinin yerine getirilmesi için CHP olarak sonuna kadar mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

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