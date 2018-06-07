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'Emeklilere Her Bayramda Asgari Ücret Kadar İkramiye Verilecek'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adyaı Muharrem İnce, Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

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'Emeklilere Her Bayramda Asgari Ücret Kadar İkramiye Verilecek'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adyaı Muharrem İnce, Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi.

07 Haziran 2018 Perşembe 19:46
'Emeklilere Her Bayramda Asgari Ücret Kadar İkramiye Verilecek'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adyaı Muharrem İnce, Isparta 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen mitingde vatandaşlarla bir araya geldi. 

Burada gündemdeki konulara ve seçim vaatlerine ilişkin açıklamalarda bulunan İnce, iktidara gelmeleri halinde emekli maaşlarının en düşük 1500 liraya çıkarılacağını, çiftçilere mazotun 3 liradan verileceğini, gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim tarihlerinde gençlik ve cumhuriyet bursları verileceğini söyledi. Emeklilere dini bayramlarda verilecek ikramiyelere de değinen İnce, emeklilerin asgari ücret kadar ikramiye alacaklarını söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramında bir asgari ücret alacaklar. Çiftçi borçlarının faizini sileceğim. Gençler, üniversite öğrencileri, 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, gençlik ve cumhuriyet karşılıksız bursları alacaksınız." dedi.

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Son Güncelleme: 07.06.2018 21:14
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