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Emeklilere Bayram İkramiyesi Her Sene Verilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere bayram ikramiyesinin sadece bu yıla özgü bir ödeme olmadığını, her yıl dini bayramlar öncesi emekli vatandaşlara 1000 TL bayram ikramiyesi verileceğini söyledi.

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Emeklilere Bayram İkramiyesi Her Sene Verilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere bayram ikramiyesinin sadece bu yıla özgü bir ödeme olmadığını, her yıl dini bayramlar öncesi emekli vatandaşlara 1000 TL bayram ikramiyesi verileceğini söyledi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:37
Emeklilere Bayram İkramiyesi Her Sene Verilecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere bayram ikramiyesinin sadece bu yıla özgü bir ödeme olmadığını, her yıl dini bayramlar öncesi emekli vatandaşlara 1000 TL bayram ikramiyesi verileceğini söyledi.

Bakan Ağbal, "Yapmış olduğumuz düzenleme çok açık ve net. Emeklilerimize her iki dini bayramda 1000 lira ikramiye ödeyeceğiz. Bu kalıcı bir düzenleme, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 16 yıldır bu ülkede AK Parti bütçe yaptı ve uyguladı. Bütçe performansında atılması gereken adımları atmaktan kaçınmadık. 2018 yılında bizim bütçede ortaya koyduğumuz bir bütçe açığı hedefi var, 67 milyar lira. Bu açığın yıl sonu bu seviyelerde kapanacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta Vadeli Plan çalışmalarına seçimden hemen sonra başlanacağını söyleyen Ağbal, ekonomide yüzde 5.5 büyüme hedefi olduğunu, 2019-2020-2021 senelerini içerisine alan orta vadeli planın kamu maliyesi ve büyüme için çok önemli olduğunu, birinci önceliğin kamu maliyesindeki sahip olan kazanımların korunması olduğunu söyledi. Söz konusu durumun vergi artışı anlamına gelmediğini söyleyen Ağbal, imkanların kullanılacağını, kamu gelirlerinde artışa yol açabilecek, vergi tahsilatının arttırılması, vergi istisna indirim ve muafiyetlerinin gözden geçirilmesiyle kamu maliye alanı oluşturulabileceğini belirtti. 

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Son Güncelleme: 31.05.2018 10:48
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Emeklilere Bayram IkramiyesiEmekli
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