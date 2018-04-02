Emeklilere Avans ve Faizsiz Kredi Gündemde

Emekli vatandaşlara faizsiz nakit desteği için çalışmalara hız verildi. Uygulama hayata geçerse Nakit sıkıntısı yaşayan emekliler Sosyal güvenlik Kurumu'ndan avans ya da bankadan faizsiz kredi imkanından faydalanabilecek.

Milliyet'te yer alan habere göre, çalışmaları devam eden avanssisteminde, emekliler SGK'ya başvuru yapıp maaşlarının 3 katına kadar avans para alabilecek. Emeklilere maaşlarının 3 katı kadar verilen avans , maaşlarından 36 aya varan taksitlerle kesilecek. Bunun için herhangi bir faiz uygulanmayacak. Ayrıca emeklilerin maaşlarının 10 katına kadar faizsiz kredi alabilmeleri için çalışmalar da devam ediyor.

Çalışmalar sonuca ulaşırsa maaşı 2 bin TL olan bir emekli anlaşmalı bankalardan maaşının 20 katına tekabül eden 20 Bin TL'ye kadar kredi alabilecek. Emeklilerin faizsiz nakit ihtiyacının karşılanması için Çalışma Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor.

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