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Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'dan İYİ Parti Açıklaması

26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İYİ Parti'den Milletvekili olacağına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı.

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Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'dan İYİ Parti Açıklaması

26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İYİ Parti'den Milletvekili olacağına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:09
Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'dan İYİ Parti Açıklaması

26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İYİ Parti'den Milletvekili olacağına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken, 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un İYİ Parti'den milletvekili adayı olarak gösterileceği öne sürülşmüştü. Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbuğ, "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" ifadelerini kullandı.

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