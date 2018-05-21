Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'dan İYİ Parti Açıklaması

26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, İYİ Parti'den Milletvekili olacağına yönelik basında çıkan haberleri yalanladı.

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım sürerken, 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un İYİ Parti'den milletvekili adayı olarak gösterileceği öne sürülşmüştü. Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başbuğ, "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA