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Emekli Öğretmenin Cansız Bedeninde 10 Bıçak İzi Çıktı!

Yalnız kaldığı evde dün cansız bedeni bulunan emekli öğretmenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.  Antalya'da dün yalnız kaldığı evinde vahşice katledilen emekli öğretmenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.

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Emekli Öğretmenin Cansız Bedeninde 10 Bıçak İzi Çıktı!

Yalnız kaldığı evde dün cansız bedeni bulunan emekli öğretmenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.  Antalya'da dün yalnız kaldığı evinde vahşice katledilen emekli öğretmenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:36
Emekli Öğretmenin Cansız Bedeninde 10 Bıçak İzi Çıktı!

Emekli Öğretmenin Cansız Bedeninde 10 Bıçak İzi Çıktı!

Yalnız kaldığı evde dün cansız bedeni bulunan emekli öğretmenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.  Antalya'da dün yalnız kaldığı evinde vahşice katledilen emekli öğretmenin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesindeki evinde cesedi bulunan 61 yaşındaki emekli öğretmen Faik Akyol'un Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazesi, damadı ve yakınlarına teslim edildi. Talihsiz adamın cesedinde 10 bıçak darbesi tespit edildi.  Akyol, dün Konuksever Mahallesindeki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Talihsiz adamın yaralarına kıyafetleriyle tampon yaptığı, sürünerek balkona çıktığı burada yardım istemeye çalıştığı belirlenmişti.

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